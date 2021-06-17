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【捐款助學】科技大學獲周大福基金捐款1億推機器人研究等　將設起動基金助設實驗室髓儀器

社會 16:48 2021/06/17

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

科大將機器人研究所命名為「鄭家純機器人研究所」。（照片由科大提供）

科大公布獲周大慈善基金捐贈1億元，用於提升大學於包括機器人及自主系統等方面的研究實力等，並會成立起動基金協助新聘教員設立實驗室、招聘研究助理和購買儀器，校方亦將機器人研究所，命名為「鄭家純機器人研究所」。

科大今日(17日)公布獲周大福慈善基金捐贈1億元，用作提升大學於包括機器人及自主系統等方面的研究實力、豐富學生就創新和設計思維的學習體驗，以及推動創業及知識轉移。

校方稱，善款除會用於支持科大不同研究院所舉辦的活動，亦會用作成立一個起動基金，協助新聘教員，特別是隸屬理學院及工學院的人員設立實驗室、招聘研究助理和購買儀器。

校董會主席廖長城對基金會長期支持大學的科研工作表示衷心感謝，又強調機器人研究所是科大其中一個核心的研究設施，是次捐贈對學校工作給予莫大肯定，並對大學應對全球挑戰，發揮優勢、研發創新解決方案起關鍵作用。

科大校長史維亦指基金會慷慨支持，正好助大學續創佳績、取得新突破以及培育合適的人才，為香港及以外地區的經濟和社會發展出力。

科大續指，將分別設於香港與即將落成的科大(廣州)的機器人研究所，命名為「鄭家純機器人研究所」，以感謝基金會對科大支持，並已於日前獲基金會名譽主席鄭家純的長子鄭志剛主持命名禮。

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責任編輯：陳正怡

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