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【疫苗接種】外展隊今明2天到港鐵九龍灣車廠　料為720名職員、家屬打針

社會 16:50 2021/06/17

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外展隊今明2天到港鐵九龍灣車廠，料為720名職員、家屬打針（資料圖片）

本港自2月26日展開新冠疫苗接種計劃，港鐵公司為首間公共交通機構參與外展接種服務。外展隊今明兩天為港鐵公司職員及其家屬接種科興和復必泰疫苗，預計約720人在這兩天接種疫苗。

公務員事務局局長聶德權和運輸及房屋局局長陳帆今（17日）到訪港鐵公司九龍灣車廠，與港鐵公司常務總監（車務及中國內地業務）劉天成及商務總監楊美珍一起視察該企業職員透過政府外展服務接種新冠疫苗情況。
　　  
聶德權聶德權感謝今日提供外展接種服務的天暉路體育館社區疫苗接種中心的醫護團隊和行政支援人員。他又指，相關企業和團體若有足夠接種疫苗的員工數目，和足夠的合適地方和空間，便可透過疫苗接種外展服務，以更便利的形式為其員工接種疫苗。企業和團體家人可於星期一至五上午9時至下午6時致電外展接種服務熱線3904 1490安排外展服務。 
　　 
公務員事務局指，自推出外展疫苗接種計劃以來，各界反應踴躍，局方已為香港體育學院、國際專業服務企業、地產發展商、金融機構及建造業界提供了外展疫苗接種服務。現時局方正積極與不同界別的企業及團體，包括專上院校、公共事業、主題樂園等，就提供外展接種服務的可行性進行商討。 

陳帆表示，作為全港主要的公共交通機構，港鐵公司每天服務近五百萬出行人次，感謝港鐵公司支持「全城起動　快打疫苗」運動，呼籲其他公共交通機構亦盡快安排員工接種疫苗，同心協力，讓香港早日走出「疫」境。

同場加映，年輕老師失聲揭聲帶長繭，專家指熱敷按摩頸部助聲帶放鬆：

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責任編輯：鄧凱文

 

　　 

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