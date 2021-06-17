Serrini開騷撞正父親節　尾場推網上門票供家人同樂

▲ Serrini開騷門票熱賣。

獨立唱作人Serrini（梁嘉茵）將於周末（6月18-20日）舉辦三場《SERRINI “I’M (NOT) FINE ,THX.”》STAR HALL演唱會，門票早前開售時已被秒殺。因應很多「樹打手」未能成功購票，Serrini跟主辦KKLIVE商討決定在6月20日尾場加開網上版，滿足一眾未能入場及身在海外的粉絲！

這次演唱會是四月《SERRINI "I'M FINE , THX"》演唱會的延續，說是Part 2但其實內容及歌單上也有不少改動，製作更是大升級，絕對是Serrini幾次演唱會中最豪華的一次！

Serrini希望這次網上直播可以令一眾樂迷「買不到飛，都可以一同Party」：「希望全世界，甚至太空站如果可以收到訊號，都可以看到我，一同分享我的作品。」網上直播當日洽巧是父親節，Serrini道：「有Fans可能要照顧家人無法親身到場，亦可以和家人一同觀賞網上直播，都是一個很好的茶餘飯後娛樂。」

這次演唱會出現了很多「黃牛」，Serrini笑說絕對令她更「自大」，更有「廝殺之意」，因這些炒賣行為會令她更想在演出、編曲等方面有所進步，希望未來的每次演唱會亦能盡善盡美，報答一眾「樹打手」的支持。

▲ 一連三場演唱會。

演唱會中Serrini將演繹新專輯《GWENDOLYN》中的作品，好像新碟大型發佈派對一樣，Serrini更鼓勵其他年輕音樂創作者：「不要放棄，要做更多自己所相信文化的音樂。」

這次網上直播設兩種票價，除「獨獨觀賞票」外，更設「家庭票」供誠實的「樹打手」觀看直播，購買家庭票更可得到4套（每套2款）獨家演唱會限定明信片，名額200位！

▲ 新專輯。

購買直播門票的觀眾除了可在6月20日當晚20:15起觀看尾場直播外，更能於6月21日12:00至6月23日00:00期間無限次重溫！

票價 :

獨獨直播票/重溫票：HKD200

家庭直播票/重溫票：HKD580 *每張附送4套（每套2款）獨家網上演唱會限定明信片 （購買直播票可於指定時間內重溫）

