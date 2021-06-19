【父親節】90後大專女生畢業後做巴士站長　體驗父親車長辛酸願分擔家庭責任

▲ 阿茵計劃將來考巴士牌，有望組成「車長父女檔」為大眾服務。（陳永康攝）

不少年輕人畢業後，都苦惱如何選擇第一份工作，90後的阿茵亦曾經面對同一抉擇。不過，由於父親是一名巴士車長，從小耳濡目染下，她大專畢業後，毅然加入同一公司任職站長。對阿茵而言，巴士除了將父女的關係拉近不少，更重要是親身體會父親每天駕車的辛酸，她盼望有一天考獲巴士牌，分擔父親的家庭重任。

23歲的王子茵與很多年輕人一樣，大專畢業後仍未找到自己的事業發展方向，機緣巧合下在求職網站看到有巴士招聘站長一職，決定應徵。她坦言，自己對巴士的認識並不深入，臨面試前一天決定請教父親惡補，

爸爸本身是巴士車長，會有一份親切感，有任何不明回家都可以請教他。

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作為站長，阿茵須負責處理巴士站日常工作，包括調動行車班次，維持秩序等；亦要穿起制服在不同巴士站穿梭。在過去一年多的工作體驗，令她意識到巴士車長工作的危險性，

有時覺得爸爸工時頗長，下雨天時很危險；有時收到電台知道交通意外，都了解爸爸有沒有受影響，再回家討論。

為了解巴士的運作，阿茵早前更專程考車，並成功考獲私家車牌，並進一步計劃當「甩P」後再考巴士牌增值自己。她直言，考車過程令她更明白駕車的危險性，更深深體會爸爸路上的危殮，

以前只是叫他睡多一些，驚他打瞌睡；但現在有時吃完飯，會主動幫手洗碗，希望爸爸可以早點休息。

對於女兒的苦心，作為父親的王喜章亦樂見女兒的改變。他指，以前父女間甚少談及心事，但現在每當女兒放工回家，都會傾談公司事，甚至心事，感恩女兒終於長大，學懂關心家人。

父親節即將來到，阿茵指，當日由於需要夜更工作，或未能與父親共聚天倫慶祝，但會在節日前預購一個生日蛋糕慶祝，並預祝「爸爸，父親節快樂」。

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記者：陳子謙