【為愛重生】毒海浮沉30載工傷險死醒覺　好爸爸為妻女搣甩白粉癮重生

▲ 偉強為了妻女，成功戒毒重生。

「爸爸，我愛你！」毒海浮沉30多年，出入牢獄11次，但每次出獄第一件事就是「追龍」。直至一次工作意外險死，想起自己「女細老婆嫩」，何偉強終於醒覺，在太太和女兒支持下終戒掉毒癮。如今已14歲的女兒，從不怕被別人知道爸爸的過去，更以成功戒毒的爸爸為傲。

今年57歲的何偉強，出生於龍蛇混雜的徙置區，3歲已見過大人食白粉，父親也是「道友」，在他年幼時就因吸毒過量而死。當他日漸長大，亦加入了黑社會，跟著「大佬」販賣白粉，久而久之對白粉放下戒心，14歲那年第一次試食，從此深陷毒海。

▲ 57歲的何偉強，前半生深陷毒海。（越玲瓏攝）

入獄11次不悔改

1年後，偉強因販毒被捕，判入戒毒所5個月，即使事隔多年，想起當年痛苦仍猶有餘悸，偉強憶述那時不斷發高燒和嘔吐，無法進食，也無力動彈，10多天沒有睡覺，「典癮」過後他發誓不再碰毒品。

然而，從戒毒所出來後，偉強很快忘記誓言，毒癮比以前更嚴重，最高峰一天要打6針，沒錢就販毒、打劫，出入牢房是常事，前後11次入獄合共坐了足足20年監。

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奶粉錢買白粉

直至2006年，偉強與現時的太太結婚，之後多次試圖戒毒，第一次是婚後陪太太到黑龍江的娘家探親，他著太太把毒品和工具都丟掉，靠在零下25度的天氣沖凍水涼戒癮，可惜返港後前功盡廢。

翌年，得悉太太懷孕，偉強就參加教會的戒毒計劃，入住宿舍4個月，之後陪伴太太在黑龍江養胎和坐月，待女兒3個月大，一家人才返回香港。雖然有一年沒有吸毒，但心癮仍在，一過關就獨個去買白粉，女兒出生後也未能戒掉。

當時做雲石工程的偉強，日薪為650元，但一針白粉要300元，毒癮強烈時一日要打3針，後來飲美沙酮，仍要每日打1針，

揀奶粉定白粉，好多時我都係食咗先，有力返工先有收入。有時食到要借糧，太太都拎埋佢啲積蓄出嚟。

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工傷醒覺決心戒毒

最後一次戒毒，是在女兒3歲那年，偉強在地盤工作時弄傷頸椎，全身失去知覺，他十分擔心自己會癱瘓，又想如果自己死掉，太太和女兒怎辦。

可能真係「跌醒咗」，我一出院就去搵戒毒會社工楊姑娘。戒毒好似跑步，最初好輕鬆，但要堅持跑到終點，好需要有人同行陪伴。

除了社工，偉強亦感激太太多年不離不棄，經歷過多次戒毒失敗，何太對偉強的決心雖有質疑，但仍默默陪著他走過最辛苦的日子。

曾經有失望、有懷疑，但我相信，家庭有愛就能成功。

偉強與以往隨口說說不同，花了3個月，以美沙酮療程成功戒除毒癮。戒毒後，偉強終於真正享受天倫樂，一家三口到處遊玩，他更開始玩結他夾Band和跑步，現時已經跑到半馬，甚至因為女兒不愛煙味，4年前連煙癮也戒掉。

我細個父母就唔喺度，一開始都唔知點做爸爸，所以我當阿女好似朋友咁，關係好親密，以前都會錫錫，而家佢大個就冇啦！

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女兒：一路走來不容易

今年14歲的玉兒，已經是亭亭玉立的少女，現於英中就讀，成績優異，考到全班前5名，待人亦親切有禮。玉兒猶記得，3歲時陪爸爸到美沙酮診所，那時她當然不知爸爸在戒毒，只知道每次去都有姨姨請食糖。

爸爸在她小學時，向她坦承吸毒的過去，她沒有嫌棄，反而敬佩爸爸的堅持，她也從不怕別人知道她有個曾經吸毒的爸爸。父親節將至，偉強笑言，每年女兒都會自製心意卡，有時更會用自己儲蓄封利是給父母。問到玉兒有甚麼說話想向爸爸訴說，玉兒語帶哽咽：

爸爸，辛苦你啦！一路走來唔容易！同埋……我愛你！

看到女兒的淚水，偉強也忍不住擦拭眼角，兩父女相擁安慰，令人動容。現時偉強一家在香港戒毒會擔任義工，偉強負責同輩輔導，何太則與吸毒者的太太同行，教導她們如何幫助和支持丈夫。

▲ 女兒向爸爸表達愛意。（越玲瓏攝）

玉兒也經常陪爸爸做義工，在炎炎夏日擺街站、擔任功課輔導班導師、探訪老人院等，從不托手踭。偉強希望，培養女兒有同理心和責任心，幫助身邊的人。他亦盼望社會能給予戒毒者更多包容，

戒毒嘅路程好艱難，最重要有身邊嘅家人，成功唔容易，希望大家俾多啲鼓勵！

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記者：林愛娜