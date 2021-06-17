【有機食品】港人去年疫下耗逾76億購有機食品按年增1成　多涉有機蔬果及肉類

▲ 香港有機資源中心總監黃煥忠（左）及有機功能產品專門店源生坊董事總經理高照成（右）。（洪芷晴攝）

香港有機資源中心於今（17日）公布《香港有機產品的消費行為調查報告2020》，發現疫情下本港市民於購買有機產品的全年消費總金額則高達76.7億，較2019年增加8億，增幅逾1成；近6成受訪者表示更關注食物安全，當中有3成受訪者表示去年相較2019年購買更多有機食品；中心認為疫情影響市民更重視個人健康及環境的重要性，令市民更願意花錢購買有機食品。

香港有機資源中心於今年3月15日至4月9日期間，就本港消費者有機產品的行為模式進行調查，並於全港18區的濕街市及超級市場附近共65個地點面對面訪問了863名市民，已了解他們購買有機產品的習慣和消費金額等的改變和趨勢。

香港有機資源中心總監黃煥忠指，去年香港家庭平均每月用於購買有機產品的總開支達6.3億港元，而全年消費總金額則高達76.7億，對比往年的68.3億增加約8億港元，增幅即12.3%。

調查又發現，疫情下近6成受訪者表示更關注食物安全，當中有3成受訪者表示去年相較2019年購買更多有機食品，主要為有機蔬菜、有機水果、有機肉類及加工食品。

▲ （洪芷晴攝）

另外，受訪者對有機食品每月消費金額在50元或以下，及在「51至200元」區間的受訪者比例較2019年均有下降跡象，分別下降了1.8%和5.8%，但在高消費金額「201至500」、「501至700」及「701至1000」間的受訪者則有上升趨勢，升幅分別為1%、3.4%和5.1%，黃煥忠指，看到尤其「701至1000」區近的升幅最為顯著，顯示市民在疫情下更願意花錢購買有機食品。

至於購買有機食品的渠道，調查顯示傳統零售店如街市、超級市場、百貨公司和大型購物中心等錄得大幅下降，反而透過農墟、農場及網上訂購等非傳統零售點出現顯着升幅，其中農墟升幅最為明顯，達20%。黃煥忠認為，證明市民逐漸建立從農民或生產者直接購入有機產品的習慣。

有機功能產品專門店源生坊董事總經理高照成表示，公司於2020年的生意額較2019年增加18%，其中於2、3月升幅最大，大部分生意來源主要來自網上，認為疫情下市民多留家購物、煮食，因而帶動網店生意。

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記者：洪芷晴