【遠離毒品】今年首季21歲以下吸毒人數上升47%　當中最多人吸食大麻

▲ 今年首季21歲以下吸毒人數上升47%，當中最多人吸食大麻（資料圖片）

禁毒常務委員會今日（17日）在季度會議上，檢視了2021年首季本港的毒品情況。被呈報的整體吸毒人數較2020年同期下降，但學生吸毒人數上升，以及青少年涉及毒品罪行數字持續上升。



藥物濫用資料中央檔案室（檔案室）的數字顯示，今年首季被呈報的整體吸毒人數較去年同期減少11%（由1,944人下降至1,729人），然而被呈報的21歲以下吸毒人數卻上升47%（由150人上升至220人），當中，學生佔該年齡組別的人數和比率均較去年同期有所上升（由37人上升至95人，由25.5%上升至45%）。



被呈報吸食大麻的人數持續上升，較去年同期上升48%（由169人上升至250人）。大麻亦是二十一歲以下青少年吸毒者最常吸食的危害精神毒品，吸食人數較去年同期上升58%（由67人上升至106人）。



此外，被呈報吸食氯胺酮的人數較去年同期上升24%（由130人上升至161人）。青少年吸食氯胺酮人數更比去年同期大幅上升94%（由16人上升至31人），情況值得關注。



2021年首季首次被呈報的吸毒人數較去年同期上升20%（由348人上升至418人），當中21至35歲的年輕成年人佔43%。而首次被呈報的吸毒者的「毒齡」（即由初次吸毒至被檔案室呈報機構呈報的時間）中位數為2.8年，2020年的數字為5年。首次被呈報的吸毒者的「毒齡」下跌，其中一個原因是21歲以下首次被呈報吸毒青少年的「毒齡」較短（1.6年），同時佔被呈報的整體吸毒人數比例有所提高。



2021年首季被呈報的吸食危害精神毒品人數較去年同期上升10%（由1,011人上升至1,108人），吸食麻醉鎮痛劑人數則較去年同期下降34%（由1,135人下降至750人）。在首次被呈報的個案中，吸食危害精神毒品的人數（379人）繼續遠超吸食麻醉鎮痛劑的人數（31人）。



在被呈報的整體吸毒人數中，海洛英繼續是最常被吸食的單一毒品種類，被呈報的吸食人數較去年同期下降34%（由1 133人下降至750人）。而最常被吸食的危害精神毒品仍然是甲基安非他明（俗稱「冰毒」），被呈報的吸食人數下降12%（由362人下降至320人）。



由於新冠疫情持續，檔案室2020年及2021年首季的季度數字均可能受疫情影響，例如由於疫情關係，呈報機構接觸到的吸毒者人數可能有所減少，亦可能需要更多時間才呈報吸毒者資料予檔案室。禁毒處和禁毒常務委員會會密切注視2021年其餘季度的被呈報吸毒人數，以及疫情對統計數據可能造成的影響，亦會參考其他有關毒品的數據和資訊，以分析毒品的趨勢。



此外，2021年首季涉及毒品罪行的被捕人數，由去年同期的652人上升至1,041人，升幅接近6成；21歲以下青少年的被捕人數，由去年同期的97人上升至147人，升幅超過5成。



禁毒常務委員會主席李國棟醫生說：

今年首季被呈報吸毒的學生和21歲以下青少年均有所上升。大麻是他們最常吸食的毒品。我呼籲青少年要堅拒毒品，特別要認清大麻是毒品。禁毒處亦已表示會繼續加強在學校的抗毒預防教育及宣傳工作。」

禁毒專員羅翠薇說：

今年首季涉及毒品罪行的被捕人數上升，情況令人關注。我想特別提醒年輕人，干犯毒品罪行，尤其是販運毒品，後果非常嚴重。早前一名犯案時16歲的青年，因販運逾200克（約等於一部智能手提電話的重量）的毒品，被判入獄八年七個月。過去法庭的判決清楚指出，『年輕』並非有效的減刑理由，青少年切勿以身試法，以免後悔一生。」

任何人如受毒品問題困擾，可使用禁毒處的即時通訊服務98 186 186或致電24小時熱線186 186求助。

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責任編輯：鄧凱文