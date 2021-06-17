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【賠償損失】前地產代理假收據索交際費　半年內需向前僱主全數賠償

社會 17:24 2021/06/17

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控方今（17日）於西九龍裁判法院就中原地產的損失向法庭申請財產復還令。（資料圖片）

50歲前地產代理涉以酒家的虛假收據，欺騙其僱主中原地產向他發還交際費，涉款逾8.1萬元，早前被裁定6項代理人使用文件意圖欺騙主事人罪名成立，被判監7個月。控方今（17日）於西九龍裁判法院就中原地產的損失向法庭申請財產復還令，被告則表示已申請破產。裁判官聽取其親自的求情後，終下令被告要在半年內全數賠償逾8.1萬予中原地產。

被告黃冠瑋（50歲），案發時為中原地產代理有限公司的地產代理，早前被裁定6項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名成立，並被判監7個月。

控方今就中原地產的損失向法庭申請財產復還令。沒有律師代表的被告親自求情指，自己已申請破產，並於2020年9月遭起訴後便被公司解僱，當時所收到的6萬元長期服務金，亦已用以還款予銀行。被告又稱自己是家庭支柱，但因本案一直失業，亦無法再做地產行業，家人則患病體弱，希望裁判官體恤其狀況。

裁判官則表示，明白被告已破產及有財政困難，亦感到同情，但根據《防止賄賂條例》，被告必須向受害人歸還所獲得的利益，終下令被告要在半年內全數賠償逾8.1萬予中原地產。

案情指，被告案發時為中原地產西九龍某分行一名小組主管，可向公司申請發還與客人聚餐或建立團隊精神活動的開支。被告於2016年8月至2017年10月期間，向公司申請要求發還交際費，並提交6張看似由酒家發出的手寫收據，獲發還共逾13萬元。惟廉署調查顯示，該6張收據的金額並不正確，涉款逾8.1萬。

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記者：林欣樂

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