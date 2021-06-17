【黑寡婦】Marvel Studios最強Fans網上問答大挑戰　贏取迪士尼門票Marvel禮品

因為疫情，Marvel Studios在《復仇者聯盟4：終極之戰》（Avengers: Endgame）上映後，Marvel Studios相隔兩年才有新電影推出。

《黑寡婦》（Black Widow）將於7月7日正式上映，6月21日起開始預售。有關方面推出「Marvel Studios 最強 Fans 網上問答大挑戰」，考驗粉絲對MCU超級英雄電影的熟悉程度。

當中獎品包括：香港迪士尼樂園門票、Hot Toys Marvel英雄限量珍藏人偶、周大福Marvel系列首飾、樂高Marvel超級英雄總部模型、Hasbro復仇者聯盟大富翁及《黑寡婦》電影換票證。



每日挑戰不同的10條問題

「Marvel Studios 最強 Fans 網上問答大挑戰」此遊戲於6月21日零時零分起一連五日舉行，登入https://www.marvelstudios.com.hk，於限時內回答10條MCU問題，即可參加「日日獎」及「終極大抽獎」。

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每日完成10題挑戰後，即獲4重狂迷獎賞：

1.填妥資料即參加「日日獎」大抽獎，贏取精美禮品。

2.無需其他步驟，同時自動登記「終極大抽獎」，有機會贏取更多大獎。（如參加兩日「日日奬」即獲「終極大抽獎」兩次抽獎機會，如此類推）

3.獲得「MCU網上版粉絲獎章」，一按即可於Facebook分享，共有9款超級英雄角色任揀。

4.出示你的「MCU網上版粉絲獎章」，在戲院票房購買 Marvel Studios《黑寡婦》戲票時，獲贈《黑寡婦》限量版海報一張。（數量有限，送完即止）



網上問答大挑戰時間表：

• 6月21至25日，一連5日

• 每日挑戰不同的10條問題，由當日零晨12:00開始至晚上11:59結束

• 日日獎」大抽獎得獎名單於翌日Marvel HK Facebook專頁公佈

• 「終極大抽獎」得獎名單於6月28日 Marvel HK Facebook專頁公佈



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