【打針獎賞】廠商會推兩輪抽獎包括100萬簽帳額兩名　 市民需安裝手機程式登記

▲ 廠商會推兩輪抽獎包括100萬簽帳額兩名 ，市民需安裝手機程式登記抽獎。 （曾耀輝攝）

廠商會響應政府呼籲，日前宣布推行「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃，總值超過500萬元，頭獎更高達100萬元。適逢今日（17日）為廠商會第42屆會董會就職典禮，廠商會同日舉行計劃啟動儀式並交代疫苗獎賞計劃詳情。

大抽獎將會於7月18日及9月30日分兩輪進行。首輪抽獎將於7月18日起至8月18日接受登記，並於8月30日進行抽獎，結果將於8月31日公布。而「終極大抽獎」將於8月19日至9月18日接受登記，並於9月29日進行抽獎，結果將於9月30日公布。

就參加資格方面，參與抽獎人士須年滿18歲，並持有有效香港居民身分證，以及須完成接種兩劑新冠疫苗。參加抽獎人士須安裝「有種‧有賞」流動應用程式，在登記期內提交電話、電郵及接種記錄資料。

獎品方面，首輪抽獎頭獎為100萬預付卡簽帳額，名額一名；「終極大抽獎」頭獎、二獎及三獎為100萬、70萬及30萬預付卡簽帳額各一名。簽帳額由廠商會會長史立德、陳永琪/陳瑞球慈善基金及一眾廠商會副會長等人贊助。

其他獎品則總值逾200萬元，包括由嗇色園送出20個金吊嘴，總值20萬；由新世界發展送出10萬K dollars消費獎賞；由莎莎國際送出10萬獎品；由永東集團（國際）有限公司送出1,000張由香港前往大灣區各地區的單程車票，價值10萬元；由周大福送出24張5,000元現金禮券，總值12萬；由OTO Bodycare HK LTD送出現金卷1,000張，價值50萬元、Prestige按摩椅乙張及Rockie Premium按摩椅乙張。

另外，計劃亦包括專屬購物優惠，由明日（18日）起，已接種一劑疫苗的市民到參與計劃商戶消費，並出示疫苗接種記錄，即可獲得優惠。參與計劃的餐廳及食肆逾百間，名單將會在網上更新。

廠商會會長史立德特別提到，每名參加抽獎市民僅得一次贏取預付卡簽帳額機會，但只要到參與計劃商戶及餐廳消費滿100元，共將單據上載至應用程式，即可額外獲多一次中獎機會，上限為5次。

史立德指，感謝參與企業及獎品贊助機構的踴躍支持，同時再鼓勵市民盡快接種疫苗，冀香港早日脫苦海。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒