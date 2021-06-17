【滿分貓奴】$3.7萬Chanel新款袋遭主子咬爛　貓奴視貓咪如家人無怪罪︰愛的代價

▲ 一隻黃白貓仔咬爤奴才$3.7萬Chanel新款袋，奴主沒有責怪主子。

愛貓跟手袋二選一，王小姐不用考慮會選擇前者。不少女士愛手袋，王小姐1個月前購入2021年新款Chanel袋，只用過一次，近日發現手袋被愛貓咬爛，在袋上打洞留下「愛的印記」，貓奴王小姐沒有責怪貓咪，放上網跟其他貓奴分享主子的「傑作」，發現原來不少貓奴有類似的遭遇，引起共鳴。

Chanel手袋被愛貓咬爛

王小姐昨日（16日）在facebook群組「天下貓貓一樣貓」發帖，展示她的名牌Chanel袋，手袋表面清晰看到有很多洞，有一邊損毀尤其嚴重，有較大的洞及壓痕。原來咬爛手袋者是約10個月大的唐貓Bagel。王小姐打趣地說這是「愛的代價 - Bagel I love you.」在她心中，貓咪比名袋重要得多。

帖文附有hashtag表示Chanel手袋屬於2021年最新款，「Iloveyou37000」顯示手袋價值$3.7萬元。有不少網民替樓主感到心痛，有指出此款手袋很罕有，竟然被破壞了！王小姐回覆笑指︰「我個 SA（Sales Associate） 見到張相尖叫咗！」另有不少貓奴有被貓咬手袋的類的遭遇，她笑說可以成立貓奴苦主聯盟。

▲ 王小姐2021年新款的Chanel袋被愛貓咬爛。（受訪者提供）

老公代貓咪賠罪

貓主王小姐跟TOPick記者分享，指出昨天看見放在地下盛手袋盒子，當中有一個有被破壞打開的痕跡，她當下心中一沉，心知不妙。打開盒子，就發現Chanel手袋有咬洞。家中有她跟丈夫與兩貓一家四口，她很快知道「兇手」就是貓仔Bagel，然而，她沒有怪責愛貓。

這個手袋在1個月前買，只用了1次，有朋友建議拎去維修，但手袋側嚴重裂開，我不打算整，短期內亦不會用。

Bagel門牙如彊屍尖牙，在袋上打洞留下「愛的印記」，王小姐不算好心痛，表示之前Bagel打破了古董茶杯，因為物品有百年價值，當時更肉赤呢。今次反而是她的丈夫很心痛，因將要花費3萬多元而感「肉赤」，可幸她暫無意買新袋。

老公怕我不開心，代Bagel賠罪，說買過一個新袋給我。

▲ 事後貓咪Bagel舐手手，像沒事發生。（受訪者提供）

視兩貓如家人

家有2貓的他們視貓咪如家人，明白不可以用人類的價值觀代入貓貓中，Bagel不會知道自己百厭咬袋，所以沒有任何「懲罰」，罐罐照開，她並會提醒自己要將手袋連盒放在高處。主子永遠不會錯，王小姐果然是稱職的100分貓奴！

入屋約半年的Bagel已深得兩位主人歡心，其實Bagel的身世很可憐。王小姐回想因工作關係前往香港愛護動物協會（SPCA），巧遇到一隻黃白虎斑BB貓出領養，貓B本是流浪貓，SPCA拯救牠時，發現牠口角有血及內出血，估計曾由高處墮下，之後，更發現小貓有先天有嚴重心臟病。

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支持領養 承諾照顧一世

Bagel心有雜音，屬於去到第4期，可知道最嚴重的是第6期，所以牠的情況屬嚴重。Bagel個性害羞，在等待領養時，當王小姐跟丈夫伸手時，牠竟然即湊近躺在他們手上，自己奴才自己揀，而王小姐跟丈夫決定領養牠。之後帶Bagel看專科，獸醫指牠或會某一日突然因心臟病而夢中離開。然而，健康問題無阻他們對Bagel的愛，亦衡量過能力，包括工作地點跟家距離近，可很快回家照顧貓咪，亦可隨時帶牠看醫生等，承諾盡力照顧好牠一生一世。

我們明白跟Bagel相遇，是要給好多好多愛予牠，令牠開心過每一日。牠不再是無人愛錫的浪浪，是有名有姓、我們的心肝寶貝。

▲ Bagel很喜歡跟奴才一起。（受訪者提供）

王小姐養貓年資有十多年，她表示Bagel是似人的貓，很親人及嗲，喜歡枕著枕頭貼著她的頭一起睡覺，有時會大叔式地坐著，很可愛。日前，支持領養的她和丈夫，亦領養多一隻黃白色貓女Hazel，希望2貓都有個伴一起成長。

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記者︰顏紫燕