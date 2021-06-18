【官立中學】庇理羅士女子中學曾誕DSE狀元　現招中二中三插班生6月底截止

▲ 庇理羅士女子中學現時接受21/22年度中二及中三級插班申請。

位於港島東的庇理羅士女子中學，為傳統Band 1中學，創校131年，是本地歷史最悠久的官立女校。學校多年來人才輩出，著名校友包括前公務員事務局局長俞宗怡、大律師盧敏儀，以及娛樂界名人黃夏蕙、徐濠縈、梁芷珊等。

庇理羅士女子中學創校歷史可追溯至1890年，前身為中央女子書院，1893年易名為庇理羅士女子中學。校名以曾捐獻興建校舍的前上海滙豐銀行「大班」、猶太裔慈善家庇理羅士（E.R Belilios）命名。該校校訓為「登高見博」，希望學生爬得更高、視野看得更廣。

曾誕DSE狀元

學生學業成績出眾，於2017年曾誕DSE狀元。據校網資料顯示，超過九成學生在2020年DSE取得大學最低入學要求（4個核心科目達「3322」的成績），有40％學生獲三大取錄。同年有兩名學生憑優異的學業成績及豐富的課外活動經歷，分別在初中組獲選為香港島十大傑出學生，以及在高中組獲選為東區傑出學生。

學校擁有一支具備專業知識的教師團隊，據中學概覽資料，學校有76%教師年資超過10年，過半具碩士以上學歷。學校採用英語教學，學生英語水平優秀，據校網資料，去年過半學生在DSE英文科取得第5級或以上的成績。

▲ 庇理羅士女子中學女狀元施奕昕。（資料圖片）

注重全人發展

庇理羅士女子中學注重學生在德、智、體及社交方面的發展，為學生提供豐富多樣的活動。校內有30多個課外活動供學生參與，分為學術、藝術、體育、興趣、服務及宗教六大類別；當中在2012年成立的庇理羅士管樂團尤其出名，透過表演和交流活動，宣揚及推廣管樂文化。

學校亦推動全方位學習，將每兩循環周的一個下午定為「全方位學習」課，讓學生有更多機會踏出教室學習。同時，學校鼓勵學生到海外交流，曾舉辦加拿大冰川考察團、新加坡交流計劃、台灣環保事業發展考察交流團，拓闊學生視野。

▲ 該校學生學業成績出眾，在DSE取得亮麗成績。（資料圖片）

收生程序

庇理羅士女子中學接受中一自行分配學位申請，21/22年度中一自行分配學位共43個。校方根據同學於學業成績及課外活動的表現，約見合資格的同學進行面試。面試分兩部分，以英語及粵語進行個人面談，內容包括朗讀文章，回答時事、通識及創意問題等。學校主要以學業成績（佔45%）、面試表現（40%）及課外活動（15%）來決定是否取錄學生。

該校現時接受21/22年度中二及中三級插班申請，申請人須於6月30日前繳交申請信及學歷概覽，合資格申請人將獲邀請於7月中旬參與面試。

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責任編輯：王明芳