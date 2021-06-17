【著數優惠】超市推Häagen-Dazs雪糕7日限時優惠　$110購買2盒家庭裝雪糕或脆皮雪糕批3支裝

▲ 超市推Häagen-Dazs雪糕7日限時優惠！（圖片由超市提供）

夏日炎炎，是不是很想吃雪糕消消暑？由6月18日起至6月24日，惠康超級市場及Market Place by Jasons將推出Häagen-Dazs 家庭裝雪糕（457-473毫升）及脆皮雪糕批3支裝（3x80毫升）一連7日快閃優惠。

於惠康超級市場、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty及Jasons ichiba，即可以快閃優惠價$110 購買2盒Häagen-Dazs 家庭裝雪糕（457-473毫升）或脆皮雪糕批3 支裝（3x80毫升），即家庭裝雪糕平均每盒$55，脆皮雪糕批平均每支$18.3。

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是次優惠共有28款產品可供選擇，每款都相當吸引，除了包括經典產品如比利時朱古力雪糕、士多啤梨雪糕、朱古力杏仁雪糕批、抹茶杏仁雪糕批外，更有Häagen-Dazs全新推出的必試之選芒果及哈密瓜脆皮雪糕批3 支裝，充滿清新馥郁果香，一試難忘！

這麼著數，大家快把握機會買回家慢慢享受吧！

同場加映：夏日炎炎，最好留在屋企食雪糕嘆一番，為大家介紹舒適安樂窩裝修訪問，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩