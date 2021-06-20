【SEN孩子】讀寫障礙兒受校園欺凌萌死念　父母辭職1年陪伴變陽光男孩

▲ 讀寫障礙兒受校園欺凌萌死念，父母辭職1年陪伴變陽光男孩。

曦澄最愛玩，被爸媽形容是一個上鏈公仔，上鏈後便不停地玩、四處跑跑跳跳，直到「無鏈」便會立刻倒下，「在教會中，他會與所有小朋友玩耍，玩到最後大家都離開，沒有人陪伴他玩才肯離開，這就是我的兒子。」

▲ 曦澄活潑好動，被爸媽形容是上鏈公仔。（相片由受訪者提供）

曦澄是Sammy與Claudia期待已久的孩子，對於兒子的來臨，夫婦倆甚為興奮。在他們的心中，曦澄一直是活潑可愛、好動愛玩的孩子，曾懷疑他患有過度活躍，「ADHD、專注力不足或過度活躍，他肯定中其中一樣。」但他們萬萬想不到，以上的都不是。

K2發現兒子不一樣

回想至曦澄讀幼稚園時，每年老師會安排家長觀課，媽媽最記得在K2時，班上大部分孩子迅速完成堂課便出去玩，但他卻慢吞吞，拖拖拉拉，最後還包尾。媽媽心想，「難道年尾出生，差幾個月真的差這麼遠嗎？」於是，為了讓曦澄從「細仔」成為「大仔」，夫婦倆決定讓他留班，但卻成為他心中的一條刺。

即使留班1年，曦澄的成績也沒有明顯進步，夫婦二人決定先觀察他的情況。直到小學，曦澄「幸運」地入讀九龍塘一所傳統名牌小學，在競爭的環境下成長，功課驟增導致其他徵兆漸漸原形畢露，「他認字慢，寫翻轉字，看字會跳行」，Sammy輕輕道。

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確定患上讀寫障礙 母不願回家面對

最記得在小一時，某個打風天媽媽在家與曦澄溫習英文默書，整整2天共溫習20個英文生字，最後他只在默書本上寫下3個生字，還是錯字，媽媽不敢相信。與老師商量過後，夫婦決定帶曦澄看醫生，醫生說出「讀寫障礙」四個字，二人從未聽過，好新鮮。醫生接著說：「暫時讀寫障礙無得醫，沒有藥吃。」Sammy很是沮喪，心沉了一沉。

成績追不上，溫習的知識左耳入右耳出，成績一直在徘徊在尾位，曦澄的自信自然受挫，開始對任何事物失去興趣。曦澄讀書辛苦，不適合的讀書方法也令父母無所適從。媽媽猶記得，當年的她工作忙碌，每每拖著疲倦的身軀回到家樓下，卻遲遲未能踏出一步走上樓，情緒壓抑。

我不想開始我第二份工，不想教他做功課溫習，回到家已經7、8點，一邊吃飯一邊教功課，我說一句話可以令他一晚哭幾次，我也很想哭，只能抱著一起哭。

愉快學習改善吸收 畫公仔助記憶

不過，Sammy看著曦澄，他仿佛看著小時候那個貪玩的自己，笑著說：「醫生說讀寫障礙有遺傳，那個應該是我。」逐漸了解兒子的想法，教導的主力轉至Sammy身上，溫習默書不再乖乖坐在書桌上，而是拿出iPad，用五顏六色的畫筆，攤在沙發上懶洋洋地溫習。

曾經有一次，溫習5個英文字，讓曦澄看3次，如果不會Sammy便讓他在家中的走廊跑，「我想他的開心，他愉快地學習，就會容易點吸收。」

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老師誤會同學欺凌

沒想到，愉快學習法竟然管用。喜愛畫畫的曦澄善用圖像記字，筆記本上滿佈圖案公仔，曦澄記下的生字每日增加，Sammy仿佛看見了曙光。然而，有老師卻不太同意，上課時走過去跟曦澄狠狠地拋下一句，「不要畫公仔！」這五個字曦澄言猶在耳，回到家發瘋似的大喊，

我以後都不寫筆記了，我不是畫公仔，我只是記錄。

不單只老師，家長也不希望他們的孩子與成績差的曦澄一同玩耍，Sammy無奈道：「有家長直接要他們孩子避免與曦澄玩耍。」更甚，班上的同學更欺凌成績較差的曦澄。一次，派默書本後，曦澄去洗手間，過程中有同學打開他的書包，為的是看看曦澄默書有多低分。其他同學之後告訴曦澄，他傷心得再次躲入學校的廁所，Claudia心痛表示，

他形容學校的廁所就是一個避難所，除了解決生理需要外，他不開心就會躲進去，處理情緒，他不想走出來時，有人看見他哭過。

兒子難忍受萌生死念 父母決定辭職助改善情緒

老師的不明白、同學的不理解，傷透曦澄的心。眼見剛找到學習方式的兒子有進步，卻又變得意志消沉，失意的曦澄經常對著父母大哭大叫，「我好想死。」Sammy的心突然揪了一揪，不想讓悲劇發生，便決定與太太各自辭職，寧願放棄工作，抽出一年時間，陪伴兒子。二人分別在曦澄小三小四時，成為全職爸爸及全職媽媽，陪兒子尋找興趣，處理情緒問題。

曾經想過為兒子轉校，但Sammy想清楚還是打消念頭，

如果因為欺凌轉校，欺凌會不會突然間就沒有了？可能更甚，轉校只是逃避，兒子也不想轉校。

曾經也想過讓兒子留班，「留班可以留多少年，我相信他一定會學到，只是步伐慢一點，成績絕非唯一出路，與其努力追別人，不如找出他的擅長之處。」

製作紙品手作建立自信

▲ 曦澄親手製作不同的紙品手作。（相片由受訪者提供）

幸好，有父母的陪伴，過往只有灰暗世界的曦澄慢慢變回陽光男孩。熱愛畫畫、做紙品手作的他現時已讀中二，受父母鼓勵，在疫情在家開設YouTube頻道，教導及分享如何製作立體紙品創作，至今已有40多件製成品。

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至於Sammy及Claudia，在一次偶然的機會下在大學以SEN家庭的身份分享，啟發二人以自身的經歷為藍本，幫助其他SEN家庭，於是創立社企「啓師會」，幫助SEN 青少年由創作設計興趣至專業培訓，Sammy表示，「好多爸爸未必能接受或不承認自己的SEN孩子，我想以爸爸的身份走出來，影響其他爸爸，改善家庭關係。」

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記者：梁節儀

