【專利技術】美國發明家學院公布全球百所獲最多美國專利大學　城大中大上榜

▲ 城大教授劉錦川（左二）及其研究團隊進行的高熵合金研究。（城大提供）

美國國家發明家學院（National Academy of Inventors, NAI）和知識產權持有者協會（IPO）於本月15日，公布全球100所獲頒最多美國專利的大學，香港兩間大學榜上有名，其中城市大學列51位，香港中文大學則排於79位。

城大連續5年上榜，2020年全球位列第51位，是歷年最佳排名。城大表示，截至報告發表當日，已在全球申請多於逾1,100項專利技術，當中603項已獲專利授權，部分傑出的科研成果亦轉化成產品，例如大學傑出教授劉錦川領導的一項金屬材料研究，找出由鎳、鈷、鐵、鈦和鋁原子組成的復合納米顆粒的理想配方，讓新型合金在高溫下達到非常優越的機械性能。有關研究成果已註冊專利。

▲ 城大教授劉錦川（左二）及其研究團隊進行的高熵合金研究。（城大提供）

中大則於 2020 年取得37項美國實用專利，百強中排名第79。有關專利包括診斷、治療、醫療設備、幹細胞研究、電信和機械工程等各種技術。中大研究及知識轉移服務處處長徐仲鍈教授表示，將繼續推動中大研究，開發各種新技術，以解決世界性的難題，促進社會發展。

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責任編輯：黃悅晴