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【時尚口罩】本地口罩商推過百款ASTM Level 3口罩　由歐州時裝設計師設計型格色系

休閒消費 19:11 2021/06/17

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3D Joyful, Rainbow, Funful & Denim Collection（圖片由品牌提供）

口罩已成為大家日常出門必需品，戴個顏色特別的口罩，防疫之餘，還可以襯衫，保持好心情！香港口罩品牌MEDEIS™推出了由歐州時裝設計師設計的過百款時尚平面及3D口罩，戴口罩都可以戴得很有個性！

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

講究口罩款式、配色，規格

MEDEIS™邀請了多位歐洲時裝設計師，將他們的口罩結合時裝元素。除了講究款式、配色，規格通過嚴謹監測。他們自設廠房生產及嚴格監測成品，通過多個口罩檢測報告及證明，包括歐洲、美國的測試，提供BFE. PFE ≥99%、以及達至ASTM Level 3水平防護，有效保護用家健康。

此外，MEDEIS™️醫療級極透氣溶噴布受國際檢測公司認可，達到美國標準ASTM Level 3水平。加上6mm柔軟耳繩配以舒適加厚耳掛以防痛防刮傷，令用家戴得舒適又安心。

時裝融入口罩

全新色系的3D口罩每盒包含了四款該色系的款式，採用高品質3S 無紡布製作，比一般無紡布更柔軟，而且顏色亦特別均勻。

最新色系例如充滿神秘色彩的Mystic Purple, 少女氣息的Snowflake 和 Gradient, 狂野而性感的Leopard。同時，新色系亦包含了多種純色系列如 Funful, Joyful, Rainbow，滿足各種人士需要。

銷售點：全線莎莎化妝品專門店、屈臣氏分店、日本城、LOG-ON及指定AEON分店，官方網站

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責任編輯：王芷瑩

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