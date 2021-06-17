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【疫苗接種】外展隊到九龍灣車廠為港鐵員工打針　惟選擇復必泰較多須分流至疫苗接種中心

社會 19:04 2021/06/17

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外展隊到九龍灣車廠為港鐵員工打針，惟選擇復必泰較多須分流至疫苗接種中心（港鐵提供）

本港自2月26日展開新冠疫苗接種計劃，港鐵公司為首間公共交通機構參與外展接種服務。外展隊今明兩天為港鐵公司職員及其家屬接種科興和復必泰疫苗，預計約720人在這兩天接種疫苗。港鐵公司表示，由於報名接種復必泰疫苗的人數較多，公司特別安排穿梭巴士接載部份員工及其家屬，於明天到社區疫苗接種中心接種疫苗。

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公務員事務局局長聶德權及運輸及房屋局局長陳帆今天到訪九龍灣車廠，參觀疫苗外展接種服務的運作情況，港鐵公司常務總監（車務及中國內地業務）劉天成及港鐵公司商務總監楊美珍亦有參與是次到訪。
 
港鐵一向十分重視員工的身心健康，全職員工除原有的一天身心健康假外，當完成接種兩劑疫苗後，可以額外獲得多一天的身心健康假。在不影響業務運作下，公司會視乎情況酌情彈性處理，以配合員工接種疫苗。

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責任編輯：鄧凱文

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