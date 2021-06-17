【打針獎賞】深水埗下月推接種獎勵涉2000萬元餐飲購物優惠　區內租買樓佣金更有9折

▲ 深水埗推接種獎勵涉D2 Place等商場餐飲購物優惠。（經濟日報資料圖片）

多個機構組織先後推接種新冠疫苗獎賞，深水埗各界慶典委員會亦於今日（17日）公布，下月起至9月30日推出疫苗獎勵計劃，為已接種疫苗市民提供餐飲和購物優惠，涉及區內D2 Place、西九龍中心及黃金電腦商場等多個主要商場，總值達2000萬元，詳情將於稍後公布。

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深水埗各界慶典委員會主席黃達東表示，已聯同逾90個團體及D2 Place、西九龍中心、長沙灣廣場及黃金電腦商場等多個深水埗主要商場，推出疫苗獎賞計劃，提供各種飲食、購物、玩樂等優惠。

香港房地產代理業聯會榮譽主席郭德亮亦指，區內200間地產代理，料一半商戶參加計劃，為已接種者提供租樓、買樓佣金九折優惠。

計劃將於7月1日開始至9月30日結束，參與商戶會獲得專屬標籤，獎賞詳情內容及申請辦法將會於稍後，由各家參與團體公布。市民稍後可上網登記，或按個別商場安排，帶同接種紀錄領取優惠。

委員會亦推出「萬人齊打疫苗」獎賞，由下月1日起，首一萬名接種疫苗的市民，可獲購物現金券或禮品包，詳情亦會於稍後公布。

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責任編輯：陳正怡