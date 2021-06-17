【港區國安法】新聞行政人員協會：必須公開透明處理　多個傳媒工會稱引發恐慌

▲ 警方今日搜查《蘋果日報》大樓，並拘捕5名高層。（經濟日報資料圖片）

警方今日以港區國安法，拘捕5名壹傳媒高層，並搜查《蘋果日報》位於將軍澳的大樓。香港新聞行政人員協員表示關注，稱當局須以公開透明方式處理，以釋業界及公眾疑慮。

協會又強調，新聞編採、報道及言論自由是香港的重要基石，不容損害或削弱，促請政府及社會各界維護及珍惜。

另外，記協、壹傳媒工會等8個組織發聯署聲明，認為今次行動在新聞界中引發恐懼及恐慌，令傳媒及公眾擔心，港區國安法武器化，對新聞自由構成嚴重威脅，又批評警方今次執行手法和法庭批出手令，嚴重威脅新聞材料保密性，憂會造成寒蟬效應。

香港新聞工作者聯會則堅定支持，特區及警方維護國家安全的執法行動，認為新聞自由不是違法擋箭牌，任何人違法，就必須受法律懲處。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳宛彤