【世界競爭力排名】香港跌至第七位　政府：本港近年挑戰大但優勢未受影響

瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）公布2021年度世界競爭力年報。香港的排名連續第四年下跌，由去年的第5位，降至今年的第7位，去年榜首的新加坡亦下跌至第5位。政府發言人指，香港在過去幾年面對前所未見的挑戰，但有信心香港制度優勢，包括法治及司法獨立、自由的貿易和投資制度等不會受影響。



報告公布，去年排第3的瑞士，今年躍升上榜首，隨後為瑞典、丹麥、荷蘭、新加坡和挪威，而台灣亦由去年11位，升上第8位，阿聯酋與美國分別排第9及第10位。至於四個競爭力因素中，香港在「政府效率」的排名繼續維持在榜首，但在「經濟表現」、「營商效率」及「基礎建設」的排名，均較去年下跌。

政府發言人回應時表示，報告反映IMD繼續肯定本港在多方面的優勢，指香港作為細小和開放型的經濟體，過去幾年面對前所未見的挑戰，但有信心香港的制度優勢，包括法治及司法獨立、自由的貿易和投資制度、簡單低稅制、良好的營商環境，以及高效的政府，並未有受到影響。

發言人又提到，在各個範圍的競爭力因素方面，香港在「商業法規」繼續排名在全球第一位，在「國際貿易」、「稅務政策」、「金融」以及「管理方式」的排名亦保持於全球前三名。政府未來會在鞏固自身的制度優勢的同時，致力提升香港國際金融、航運、貿易中心的地位，並發展香港成為國際創新科技中心、國際航空樞紐和綠色城市。同時會加強在基礎建設，以及創新科技方面的投資，為發展增添動力。

政府表明對香港的長遠經濟發展和競爭力充滿信心，將繼續發揮好門戶、跳板和中介人的獨特角色，積極融入國家新發展大局。

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責任編輯：李淇

