【新冠肺炎】赴澳後確診18歲港男月初曾訪灣仔入境處 期間短暫停留少於15分鐘
社會 22:13 2021/06/17
入境事務處（入境處）今日（17日）表示，該處接獲衞生防護中心通知，一名申請人曾於六月四日到訪灣仔入境事務大樓八樓港島人事登記辦事處，期間短暫停留少於十五分鐘，其後確診新冠肺炎。據了解，該名確診者為18歲港男，其於去年12月16日公布為本地確診個案，並於今年6月13日經港珠澳大橋口岸入境澳門後確診，詳情請看：【下一頁】
入境處指，已在相關辦事處進行徹底清潔和消毒。在疫情期間，處方一直嚴格執行各項防疫措施，包括為進入大樓人士量度體溫及提供酒精搓手液、為屬下人員提供口罩及其他防護裝備、要求員工執勤時必須戴上口罩及加強工作環境的清潔和消毒。
入境處續稱會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合衞生防護中心的檢疫措施，並已提醒屬下人員須注意個人衞生，時刻提高警覺。
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責任編輯：鄧凱文