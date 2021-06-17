  • 30°C
香港時間 : 2021617日 (週四) 22:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】赴澳後確診18歲港男月初曾訪灣仔入境處　期間短暫停留少於15分鐘

社會 22:13 2021/06/17

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

有確診者6月4日曾訪灣仔入境事務大樓8樓，期間短暫停留少於15分鐘（資料圖片）

入境事務處（入境處）今日（17日）表示，該處接獲衞生防護中心通知，一名申請人曾於六月四日到訪灣仔入境事務大樓八樓港島人事登記辦事處，期間短暫停留少於十五分鐘，其後確診新冠肺炎。據了解，該名確診者為18歲港男，其於去年12月16日公布為本地確診個案，並於今年6月13日經港珠澳大橋口岸入境澳門後確診，詳情請看：【下一頁】

入境處指，已在相關辦事處進行徹底清潔和消毒。在疫情期間，處方一直嚴格執行各項防疫措施，包括為進入大樓人士量度體溫及提供酒精搓手液、為屬下人員提供口罩及其他防護裝備、要求員工執勤時必須戴上口罩及加強工作環境的清潔和消毒。

入境處續稱會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合衞生防護中心的檢疫措施，並已提醒屬下人員須注意個人衞生，時刻提高警覺。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

相關文章

【新冠肺炎】消息：今日沒有新增源頭不明個案　下午不設疫情記者會
12:31 2021/06/16
【新冠肺炎】消息：今日沒有新增源頭不明個案　下午不設疫情記者會
【新冠肺炎】今日新增1宗斯里蘭卡抵港確診個案　本港連續9天本地零感染
15:25 2021/06/16
【新冠肺炎】今日新增1宗斯里蘭卡抵港確診個案　本港連續9天本地零感染
【新冠肺炎】消息：今日沒有新增源頭不明個案　下午不設疫情記者會
今日 13:00
【新冠肺炎】消息：今日沒有新增源頭不明個案　下午不設疫情記者會
【新冠肺炎】港大研發新污水檢測方法　最快數小時內檢出污水有否帶變種病毒
今日 13:36
【新冠肺炎】港大研發新污水檢測方法　最快數小時內檢出污水有否帶變種病毒
【新冠肺炎】本港今日無新增確診個案　屬本周內第二度本地零確診
今日 14:18
【新冠肺炎】本港今日無新增確診個案　屬本周內第二度本地零確診

你可能感興趣

【新冠肺炎】消息：今日沒有新增源頭不明個案　下午不設疫情記者會
12:31 2021/06/16
【新冠肺炎】消息：今日沒有新增源頭不明個案　下午不設疫情記者會
【新冠肺炎】今日新增1宗斯里蘭卡抵港確診個案　本港連續9天本地零感染
15:25 2021/06/16
【新冠肺炎】今日新增1宗斯里蘭卡抵港確診個案　本港連續9天本地零感染
【新冠肺炎】消息：今日沒有新增源頭不明個案　下午不設疫情記者會
今日 13:00
【新冠肺炎】消息：今日沒有新增源頭不明個案　下午不設疫情記者會
口罩 新冠肺炎 搓手液 新冠肺炎疫情 疫情 食譜 灣仔 入境處 肺炎 衞生防護中心

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶