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【系統故障】運輸署車輛檢驗綜合大樓電腦系統出現問題　車輛檢驗服務受影響

社會 21:41 2021/06/17

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運輸署車輛檢驗綜合大樓電腦系統出現問題。（運輸署）

運輸署今日（17日）公布，今天早上發現運輸署車輛檢驗綜合大樓的電腦系統出現問題，經機電工程署檢查後發現有關系統設定懷疑被入侵，導致系統未能正常登入，該電腦系統已經即時暫停運作。
　　 
運輸表示，已預約的車輛檢驗會維持正常服務。然而，由於電腦系統已經暫停運作，運輸署車輛檢驗綜合大樓、土瓜灣驗車中心、各指定車輛測試中心及網上的車輛檢驗預約系統需要暫停運作。
　　 
發言人指，高度重視是次事件，並對此為市民帶來不便表示抱歉。運輸署已就事件向警方、政府資訊科技總監辦公室及個人資料私隱專員公署報告，亦會全面配合所有調查工作。運輸署正與機電工程署密切跟進上述的維修工作，並會盡早恢復車輛檢驗預約服務。

另外，由於懷疑被入侵的系統包括未來三至四個星期已預約檢驗的資料，當中包括車牌號碼、車輛底盤號碼及車主名稱，如車主或其代理人有提供其聯絡電話，亦包括在內。運輸署在此呼籲有關車主或其代理人留意來歷不明的電話。

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責任編輯：曾卓鋒

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