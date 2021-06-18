【旅居海外】一家三口移居泰國押後現未知數　羅敏莊留港賺學費送陳禛海外升學

▲ 羅敏莊一家移居泰國現未知數，她計劃留港努力賺學費，照樣送陳禛海外升學。

父母總是想給子女最好的！藝人羅敏莊跟丈夫陳國邦早已有共識，計劃移居曼谷，一早鋪排女兒入讀本港國際學校，好讓她日後容易銜接泰國的國際學校。如果沒受疫情影響下，大抵現時8歲的陳禛即將赴海外升學去，可是現時計劃被打亂，加上登台騷大減，Mimi以不變應萬變，努力在港賺錢︰「我要搵生活費，甚至是她的學費。」

▲ 羅敏莊登台騷大減，Mimi以不變應萬變，努力在港賺錢。（湯炳強攝）

疫情下打亂移居泰國計劃

受到疫情影響，很多人收入都大受影響，46歲藝人羅敏莊（Mimi）亦憂心手停口停，多年前她一心計劃移居泰國歎世界，現時需要押後計劃。她強調「移居」不同「移民」，屬於前者的Mimi沒有放棄本身居住地的國籍和身份，而是以較長時間在海外旅行的模式，申請長時間的旅遊簽證赴泰。

我不是移民，我是希望可以去泰國生活，有「移居」此概念，因為我有一段時間過了去，我覺得那邊很適合我，因為我本身好怕凍，我預見到如果我年紀大，我凍少少就會好易病。

▲ 羅敏莊跟陳國邦早已有共識，一家計劃移居泰國。（受訪者提供）

斥資300萬買曼谷800呎單位

香港物價持續高企，樓價有升無跌，羅敏莊跟53歲丈夫陳國邦早在2016年斥資約300萬在曼谷買入800呎單位，計劃好老了退休之時，有地方繼續生活得好好，日常使費比香港抵亦是Mimi考慮到的要點。她過去曾透露他倆是將香港物業加按套現，再購入曼谷物業，外國人在泰國做按揭較麻煩，且利息較香港高，宜一筆過付款。

不知道疫情那麼長，諗住半年之後差不多，但現時大家都很多事擱置，當地物業一直是自己的地方，至今都沒租給人。

▲ 羅敏莊希望女兒陳禛在小時候可以赴海外升學。（IG圖片）

女兒將赴泰讀國際學校

陳禛現時在香港讀國際學校，就讀英基學校協會（ESF）轄下私營獨立學校啟新書院Year4，Mimi考慮到泰國有很多國際學校，女兒銜接海外的國際校不難。早年，他已為女兒物色學校。

可能我小時候有機會去外國讀書，但我無選擇到，我好想女兒在小時可以去第二度讀書，未必一定要去英國、美國、澳洲。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

問及是否屬意貴族學付「哈羅國際學校」，Mimi表示未決定，而最後決定交給女兒。

我之前幫她看了些國際學校，都非常滿意，有不同形式，有在市區或郊區，有好有不好，譬如郊區的地方會大很多給學生玩，但可能要寄宿。市區學校細好多，但相對交通方便，她未必要寄宿，所以到時我會跟女兒傾。

▲ 羅敏莊跟陳國邦斥資約300萬在曼谷買入800呎單位。（facebook圖片）

疫情下工作大減，以前Mimi的計劃是可以香港工作，跟住過去泰國照顧女兒及生活，兩邊走，現時不敢這樣想了。她帶點無奈︰

原來所有事是可以停晒，可以零收入，所以我好感恩我手頭上仍有一些工作可以做下去。手停就口停，跟住之後我要怎樣做呢？其實都未知道。

▲ 疫情前，一家人每年都會飛泰國數次。（facebook圖片）

記者問及會否先讓陳禛海外升學，爸媽留在香港打拼搵錢，Mimi像「叮」一聲表示「不排除可能性」。

其實都可能會，甚至是需要的。我可能更加沒時間，因為要搵生活費，甚至是她的學費。她現時year 4，如果去到泰國那邊year 5就可以寄宿。我覺得最好中學之前過去最好，但現時情況「睇定啲先」。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

她早年開設facebook專頁「我要睇樓團」，帶團去泰國睇樓，疫情下亦停止了。雖然很多未知數，移居計劃押後了，但Mimi明確仍然很想去移居，始終已斥資300萬港元在泰國買入800呎物業。

▲ 如果羅敏莊一家決定所有東西帶過去泰國，都會帶同貓走。（受訪者提供）

寵物移民泰國不難

另一方面，羅敏莊是愛貓人，她認為貓是有自己的世界，很獨立自我，由於這些特質在她身上沒有，所以覺得貓寧舍吸引。而她最高峰時期養有10隻貓咪，部分老去離世了，現時有6隻貓，大部分年過10歲。若一家移居泰國，她表示已查過泰國寵物移民不難的，加上預計兩邊走，外傭姐姐好鍾意貓，她可以幫手照顧。

▲ 羅敏莊好想女兒在小時赴海外讀書，有不一樣的童年。（湯炳強攝）

如果我所有嘢帶晒過泰國，我都會帶貓走，我覺得貓OK，當然要一段時間適應，但好似搬屋都一樣要重新適應。

現刻有很多未知數，但羅敏莊仍然希望給家人最好，移居泰國是她一家的目標，已一步一步向此夢想邁進。

【羅敏莊專訪 · 上集】

【母女知己】陳禛讀英基國際學校成熟有主見 羅敏莊與女兒如朋友愛情音樂無所不談

同場加映︰自兒子5歲起籌備赴英升學 徐榮爸爸分享英國中學選校首要條件

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

記者︰顏紫燕

場地：HEXA 六公館

Hair by Taylor Wan @ Hair Corner K11