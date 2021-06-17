【經濟復甦】史立德指廠商會將朝四大方向前進　包括融入國家「內循環」及大灣區成立商會基地

▲ 廠商會今日（17日）舉行第42屆會董會就職典禮。（曾耀輝攝）

廠商會今日（17日）舉行第42屆會董會就職典禮，特首林鄭月娥、中聯辦副主席譚鐵牛、外交部駐港特派公署副特派員楊義瑞、解放軍駐港部隊參謀部副參謀長劉朝輝及立法會主席梁君彥搭任主禮嘉賓。

廠商會會長史立德致辭時提到，本港經濟近年受到內憂外患衝擊，加上疫情持續，故在此時接受商會領導一職是一份光榮，亦是一種承擔。

他指，新一屆會董會將朝四大方向前進，包括提高疫苗接種率以推動經濟復元、協助廠商轉型升級、提升香港品牌競爭力、融入國家「內循環」及在大灣區成立商會基地支援香港企業。

史立德強調，現階段最迫切工作是提高疫苗接種率，重申大規模接種疫苗才有望突破困局，為恢復跨境活動及經濟復甦創造有利條件。

特首林鄭月娥致辭時表示，廠商會以火箭升空為主題，恰好呼應今日中國神舟12號順利升空。

她續指，感謝廠商會一直配合特區政府施政，更指多名官員均有到場支持，「平時開會都無咁齊」。她表示，廠商會在抗疫出一份力，推出抽獎以鼓勵市民接種疫苗，故表示感謝。

她又表示，本港經濟來年漸見曙光，受惠於內地等市場帶動的環球經濟復蘇，整體貨物出口在今年頭四個月錄得超過三成的強勁升幅，失業情況開始改善，而一些大型活動，由消費品展覽會、藝術展以至運動比賽亦逐漸恢復舉辦。她寄語廠商會年度盛事工展會今年一定要成功舉辦，強調特區政府會予以全面配合。

她說，香港必須要抓緊《十四五規劃綱要》的機遇，積極融入國家發展大局，把握國家「雙循環」、粵港澳大灣區、以及「一帶一路」等國家發展戰略為我們帶來的機遇。國家正擴大內需，香港貿易發展局剛於上星期推出GoGBA一站式平台及在深圳設立香港貿發局大灣區服務中心，

她亦就史立德廠商會亦會選擇在粵港澳大灣區內地城市設立一些服務點感到高興，指能為港商拓展內銷市場提供全方位支援。廠商會最近推出的「香港百店」計劃，與企業合作，以藝人及網紅「直播帶貨」的形式開拓內地電子商貿的零售渠道，亦將有助業界進軍內地市場。我相信在政府與業界攜手合作下，一定能夠幫助港商發掘更多商機。

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記者：曾卓鋒