【疫苗接種】港累計已接種疫苗破308萬劑　昨9人打針後一度送院治療

▲ 港累計已接種疫苗破308萬劑，昨9人打針後一度送院治療。（陳靜儀攝）

新冠疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（17日）已是第112日。港府公布相關接種數字，今共有約3.8萬人打針，其中約2萬人打復必泰、約1.7萬人打科興，累計已打首針人數破184萬人，而已打次劑人數破123萬人；今另有約2.7萬人預約了接種疫苗時間，為3日以來最低。

此外，接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約308萬劑疫苗，其中80萬人已打首劑科興、103萬已打首劑復必泰；51萬人已打第二劑科興、72萬人已打第二劑復必泰。

而昨日共有9宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中6人已經出院，2人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院。

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責任編輯：鄧凱文