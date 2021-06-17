【強制檢測】政府刊憲指2地方須強檢　曾於上月31日到嘉湖山莊1期百佳人士須再進行檢測

▲ 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學就讀小學五年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師須強檢。（香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學網站）

政府晚上引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處2個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應早前涉及N501Y變異病毒株的本地個案，於指定期間曾身處一個指明地方的人士需要再次進行檢測。另外，由於一間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該學校的指明級別亦被納入今日（17日）強制檢測公告，涉及人士須於6月19日或之前接受檢測。

屬再次檢測的指明地方

任何在5月31日上午9時至下午2時期間曾身處香港新界天水圍嘉湖山莊1期商場地下1號百佳超級市場超過1小時的人士

爆發上呼吸道感染學校

新界沙田石門安睦里６號香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學就讀小學五年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師

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責任編輯：曾卓鋒