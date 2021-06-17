【港區國安法】外交部駐港公署批評外部勢力　打着新聞自由幌子干擾香港法治

▲ 外交部駐港公署就警方國安處今早的拘捕行動發聲明。（資料圖片）

外交部駐港公署就警方國安處今早的拘捕行動發聲明。聲明提及，個別外部勢力借機生事，妄言香港新聞自由甚至鼓吹「寒蟬效應」，認為是混淆是非，顛倒黑白，批評他們打着新聞自由幌子干擾香港法治，阻撓特區政府依法施政，破壞香港繁榮穩定。

發言人指，針對個別西方國家政客及外國媒體機構，就香港警方依法對《蘋果日報》5名董事及蘋果日報等公司采取行動說三道四，抹黑特區，批評他們干涉香港事務和中國內政，表示堅決反對。

發言人稱，港府和警方已經明確指出，有關被捕人士涉嫌串謀通過在《蘋果日報》刊登數十篇文章勾結外國勢力，乞求外國對香港特區及中華人民共和國實施制裁或敵對行動，並利用媒體工具散播，危害國家安全，表示堅定支持港府和警方嚴格執法。

英國外相藍韜文就指，事件反映北京當局利用香港國安法，針對異見聲音，並非處理公共安全問題，重申新聞自由是中國在中英聯合聲明中，承諾保障的權利之一，應該得到尊重。

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責任編輯︰尹櫻霖