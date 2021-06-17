  • 30°C
香港時間 : 2021617日 (週四) 22:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港區國安法】外交部駐港公署批評外部勢力　打着新聞自由幌子干擾香港法治

政治 22:20 2021/06/17

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

外交部駐港公署就警方國安處今早的拘捕行動發聲明。（資料圖片）

外交部駐港公署就警方國安處今早的拘捕行動發聲明。聲明提及，個別外部勢力借機生事，妄言香港新聞自由甚至鼓吹「寒蟬效應」，認為是混淆是非，顛倒黑白，批評他們打着新聞自由幌子干擾香港法治，阻撓特區政府依法施政，破壞香港繁榮穩定。

發言人指，針對個別西方國家政客及外國媒體機構，就香港警方依法對《蘋果日報》5名董事及蘋果日報等公司采取行動說三道四，抹黑特區，批評他們干涉香港事務和中國內政，表示堅決反對。

發言人稱，港府和警方已經明確指出，有關被捕人士涉嫌串謀通過在《蘋果日報》刊登數十篇文章勾結外國勢力，乞求外國對香港特區及中華人民共和國實施制裁或敵對行動，並利用媒體工具散播，危害國家安全，表示堅定支持港府和警方嚴格執法。

英國外相藍韜文就指，事件反映北京當局利用香港國安法，針對異見聲音，並非處理公共安全問題，重申新聞自由是中國在中英聯合聲明中，承諾保障的權利之一，應該得到尊重。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯︰尹櫻霖

相關文章

【上訴得直】法官指六角匙非為攻擊他人　青年上訴脫管有攻擊性武器罪
今日 15:24
【上訴得直】法官指六角匙非為攻擊他人　青年上訴脫管有攻擊性武器罪
【軟實力】團結香港基金推新網站　冀向世界講好中國故事
今日 15:30
【軟實力】團結香港基金推新網站　冀向世界講好中國故事
【大灣區】林鄭月娥︰港府正積極爭取加入RCEP　有助推動大灣區建設　
今日 16:26
【大灣區】林鄭月娥︰港府正積極爭取加入RCEP　有助推動大灣區建設　

你可能感興趣

【上訴得直】法官指六角匙非為攻擊他人　青年上訴脫管有攻擊性武器罪
今日 15:24
【上訴得直】法官指六角匙非為攻擊他人　青年上訴脫管有攻擊性武器罪
【軟實力】團結香港基金推新網站　冀向世界講好中國故事
今日 15:30
【軟實力】團結香港基金推新網站　冀向世界講好中國故事
【大灣區】林鄭月娥︰港府正積極爭取加入RCEP　有助推動大灣區建設　
今日 16:26
【大灣區】林鄭月娥︰港府正積極爭取加入RCEP　有助推動大灣區建設　
政治 蘋果日報 壹傳媒 港區國安法 中國外交部

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶