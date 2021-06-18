【臨時醫院】北大嶼控制中心擴接收病人範圍　醫護加強工作演習準備第五波

▲ 瑪嘉烈醫院內科及老人科顧問醫生陳文俊(右)及威爾斯親王醫院中央護理部資深護師陳曉珊。(洪芷晴攝)

於今年2月26日啟用的北大嶼山香港感染控制中心（HKICC），至今共為650名確診患者治療，在該中心工作的瑪嘉烈醫院內科及老人科顧問醫生陳文俊表示，不少國家或地區的疫情有反彈情況，本港現雖風平浪靜，亦需為第5波早作準備，包括由本月起會擴大接收病人範圍，從急症醫院轉來的穩定個案年齡由16至65歲擴闊至80歲、接收「不確定」個案；中心又會加強訓練醫護人員處理日後個案或急增的情況，定期舉辦演習，安排各聯網醫護參與，以熟習應對不同情況下的安排及工作流程。

設6個病房大樓共提供816張床的HKICC，初期啟用了一間病房共48張病床，有15名醫生及40名護士駐場；但啟用不久便遇上第4波疫情，即3月初出現的K11 Musea及URSUS Fitness兩個群組，疫情瞬間嚴峻起來，中心其中5座大樓隨即先後啟用，陳文俊憶述指，高峰期曾一日最多有138名病人同時留院：「啟用第一天時大樓只開啟F座（病房大樓），誰也沒料到啟用短短一周便需加開A座，其後更一直加開至5座同時使用」。

截至5月31日，中心先後共為650名病人提供治療，包括由其他急症醫院轉介的病人，當中611人已康復出院，其間有約4%患者因身體情況轉差或個別原因而需轉送其他急症醫院。

陳文俊稱，本港第4波疫情現已緩和，但會繼續接收輸入個案及本地零星確診病人，為防範變種病毒在本地社區傳播，在為確診者完成N501Y、E484K和L452R病毒基因排序、排除感染變種病毒前需單獨隔離，但若本地疫情惡化，則不排除措施會有變動。

威爾斯醫院中央護理部資深護師陳曉珊分享，曾有一名30多歲男患者因5歲兒子確診需獨自住院而感憂心：「通常男人都流血不流淚，但該男患者又哭又不願進食，話擔心自己不在兒子會喊到拆天」。中心隨即聯絡大埔那打素醫院，發現有足夠床位接收二人，經衞生署同意後便將父子二人轉送到該院同住家庭病房，令該名父親終放下心頭大石。

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記者：洪芷晴