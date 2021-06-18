【性別認同】新一代大學男生接納自己有「傳統女性」特質 善解人意樂於助人惟76%抗拒性別平等
善解人意及樂於助人等，往往被視為「傳統女性」特質。有調查顯示作為「下一代父親」的大學男生普遍不抗拒擁有上述特質，惟四分之三受訪年輕男士仍對性別平等持保守態度，傾向由伴侶承擔大部分育兒責任；有在傳統家庭長大、已為人父的過來人留意到，就讀本地學校的子女對家庭分工亦明顯較保守。
婦女基金會委託教大及浸大進行調查，於前年9至12月以問卷訪問1,768名來自11間大學的男學生，最多人選擇的首5項自我認同特質，包括樂於助人、獨立、善解人意、表露情感和察覺他人感受，當中只有「獨立」屬於傳統定義上的男性特質，其餘4項均屬傳統女性特質，可見新一代年輕男性的性別認同出現變化，已接受自己擁有上述女性特質。
雖然大部分受訪年輕男士均表示支持性別平等概念，但實際上76%受訪者仍對性別角色持有傳統保守觀念，偏好伴侶學歷或工作成就不高於自己、由伴侶承擔大部分育兒責任和家務，並且具有溫柔和樂於助人等傳統女性特質。
27%受訪者取態更加保守，包括認為女性主義及婦女運動對男性會有負面影響，22%屬「大男人主義」，更認為「#MeToo運動」會對男性有負面影響。
現時任職跨國公司、育有一子一女的黃詠祥，本身在傳統家庭長大，形容其父亦是大男人主義者，母親全職在家擔當育兒角色，後來他到美國留學，始認識到當地人家庭父母關係較為平等；而他的兩名子女，現正分別就讀國際學校及本地學校，二人對父母角色的期望亦截然不同，就讀本地傳統學校的女兒明顯較為保守。
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記者 馮琪雅