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【香港小姐2021】「東涌羅浩楷」解開身世之謎　Kirsten不識林作不滿被利用敲詐錢財

娛樂 10:33 2021/06/18

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

「東涌羅浩楷」Kirsten澄清不認識林作。

「東涌羅浩楷」Kirsten自參選香港小姐2021年度競選後連日來成為熱話，又有聲稱是提名人的林作為其加持，令她人氣暴升，雖然最終未能晉級香港小姐第二輪面試，令一眾粉絲替她感不值，林作更在網上要借她之名義聲稱要眾籌100萬元，以贊助TVB的形式把她推上決賽。

不過，事實是Kirsten並不認識林作，她接受傳媒訪問時一一澄清事件，並解開身世之謎。

【Mean Talk】鍾培生自認好腰好腎好情人　林作稱母親與裕美關係差

「東涌羅浩楷」Kirsten澄清不認識林作。（Instagram圖片）

【香港小姐2021】Kirsten霍韻璇童年照曝光　「東涌羅浩楷」開設個人頻道騷歌藝

Kirsten解開身世之謎

Kirsten指，參選港姐的提名人是當日陪同到場的哥哥，而非林作，而且由始至終都不認識林作。

她又澄清中文名不是霍韻璇而是利愛安，現年22歲，是中國、西班牙、及菲律賓的混血兒，現於菲律賓讀大學，主修音樂與商業管理，不過因疫情就留港上網課。

林作在網上以Kirsten之名建議發起眾籌。

反對林作敲詐錢財

Kirsten先表示感謝林作的支持，但就非常反對他借自己名義眾籌100萬，感到他是敲詐他人錢財，違背她的做人原則，非常無禮。

而且對Kirsten來說最重要的是真粉絲的支持，而不是金錢。

此外，對於被指似演員羅浩楷及佛祖，Kirsten大方表示不介意，因為別人覺得她生得祥和令她很開心，而且羅浩楷也是位出名的演員。她又祝福患上椎間盤突出的羅浩楷早日康復，心地非常善良。

【香港小姐2021】「東涌羅浩楷」拍片答謝支持者　林作抱不平：仙氣點同佛氣比

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同場加映：阮嘉敏專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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