【明星理財】5年前為員工出首期買嘉亨灣　麥玲玲千萬沽出單位齊賺318萬

▲ 麥玲玲師傅千萬沽出物業。

堪輿學家麥玲玲一向投資有道，昨日市場消息透露，麥玲玲師傅持有的西灣河嘉亨灣兩房單位，以1088萬沽出單位，比起5年前以770萬買入單位，現時成功沽出，帳面賺318萬。

據土地註冊處資料顯示，西灣河嘉亨灣2座低層G室，實用面積498平方呎的一個兩房單位，日前以1,088萬元易手。

【凍齡玲玲】網民翻出麥玲玲舊照大讚保養好 當年瘦身不瘦胸成纖體代言經典

單位業主為堪輿學家麥玲玲，並於2016年透過丈夫何德及另一位業主聯權購入，當年造價770萬，故今次沽貨帳面升值318萬元。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同時有指麥玲玲於2018年11月以440萬元向丈夫購入單位的一半業權，是次買賣須支付半份稅項約54.4萬元。

值得一提是，麥玲玲當日購入單位時，曾向傳媒表示是為資助員工而買入，因該名80後女員工一直租屋住，曾向麥玲玲儲了首期，欲購入北角春秧街的單幢樓。

【師父有請】李佳芯被批今年跟另一半不婚即分 上位張曦雯或有機會生B

▲ 玲玲姐一向精明投資。（經濟日報圖片）

斥400萬助員工上車

惟熟悉市道的玲玲姐分析單幢舊樓升值潛力不佳，故提議跟員工合資首期，買入潛力更佳的嘉亨灣物業，有指當時玲玲姐出資約400萬，今日賣出單位，跟下屬齊賺300多萬，證明玲玲姐眼光獨到。

事實麥玲玲一向投資有道，除手持多個物業，亦有投資商舖以及經營不同生意，難怪豬籠入水。

同場加映：林盛斌太太訪問