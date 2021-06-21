【著數優惠】西九文化區藝術季門票優惠　早鳥八折今日最後機會【內附連結】

▲ 西九文化區今年藝術季早鳥門票優惠只餘最後三天。

西九文化區2021至2022年表演藝術季早鳥優惠期即將完結，有興趣人士請把握機會於6月21日前購票尊享八折優惠。戲曲中心及自由空間為觀眾帶來新一季舞蹈、戲曲、戲劇、音樂節目和文化活動。早鳥八折門票數量有限，購票可按此！

精選早鳥節目包括台灣日本跨界合作，崑曲結合邦樂的實驗之作新編《繡襦夢》、德國RP紀錄劇團就地取材的社會統計劇場《100%香港》、集香港、日本和澳洲三地舞者及紡織人像的大型舞蹈影像裝置《觀・影：城市舞畫組曲》等。

▲ 藝術家為香港、日本和澳洲三地舞者攝下身影。

《觀・影：城市舞畫組曲》

編舞家、影像導演及裝置藝術家蘇・希利為香港、日本和澳洲三地舞者攝下身影，結合蕾絲紡織舞者人像雕塑，策劃大型舞蹈影像裝置。在「觀・影」系列的最新作品裏，剛獲頒香港藝術發展獎藝術家年獎的舞蹈家梅卓燕更將現身部分展覽時段演出，影像、紡織及真人舞動身影在燈光下交錯，追溯身體和舞蹈一瞬即逝的痕跡。

日期：12月17至19日（五至日）

地點：藝術公園自由空間大盒

票價：$180＊、$150（設半價優惠）

＊晚上8時設有梅卓燕特邀演出之場次

▲ 融入舞踊、三味線、當代音樂與偶戲，以前所未有的表演形式。

《繡襦夢》

新編《繡襦夢》是台日藝術家跨界合作、崑曲結合邦樂的實驗之作。這齣以能劇《松風》和崑曲《繡襦記》為原型創作的實驗崑劇，融入舞踊、三味線、當代音樂與偶戲，以前所未有的表演形式，演活鄭元和與李亞仙的民間故事。此次演出更安排傳統崑曲作二段式表演，第一節為傳統崑劇《牡丹亭》之〈驚夢〉，第二節為新編《繡襦夢》，一次過獻上崑劇傳統和創新戲碼，探索戲曲藝術未來。

日期：11月5至6日（五至六）

地點：戲曲中心大劇院

票價：$500、$420、$340、$260

語言：劇種地方語言及日語，輔有中英文字幕

▲ 前進進戲劇工作坊及自由空間合作帶來一個屬於香港人的表演。

《100%香港》

德國社會劇場RP紀錄劇團創作的「100%城市」系列，繼柏林、倫敦、墨爾本、高雄等超過35個城市的版本後，和前進進戲劇工作坊及自由空間合作帶來一個屬於香港人的版本。

根據人口普查中性別、居住環境、年齡等數據比例選出100位反映香港人口特徵的「市民演員」，將舞台化成社會縮影。這100位香港人在舞台上代表着自己，同時數據上也代表舞台下的750萬香港人。他們將即興地回應一連串關於都市日常的問題，讓觀眾反思香港的核心價值與未來。



日期：10月29至31日（五至日）

地點：戲曲中心大劇院

票價：$500、$420、$340、$260

語言：粵語演出，備有英語即時傳譯

▲ 戲曲中心上演眾多不同藝術表演。

購票網址：

記者：王嵐