【驚恐症】發哥曾患驚恐症一周三度入院　心理專家教「478」呼吸法紓緩氣喘窒息

▲ 心理專家教「478」呼吸法紓緩驚恐症發病時的氣喘窒息症狀。

早前藝人余文樂透露曾因工作壓力患上驚恐症，突然在飛機上覺得害怕，並感到呼吸困難；前港姐李珊珊也表示與驚恐症搏鬥長達8年之久，驚恐症是否城市人容易患上的疾病？心理輔導學家余鎮洋，教我們了解何謂驚恐症及驚恐突襲，並提供紓緩方法。

現今社會壓力無處不在，遇上生活、工作及家庭等問題，很多人不時也會感到驚慌、憂慮，那是否就等於患上了驚恐症？註冊心理輔導學家余鎮洋（Isaac）稱，在心理學上，驚恐症屬於焦慮的一種，不過還細分驚恐症（Panic Disorder）、驚恐突襲（Panic Attack）及恐懼症（Phobia）等不同範疇。

驚恐突襲症狀多

Isaac表示，原來全球有多達3成人曾經歷過驚恐突襲，但確診患上驚恐症的人，卻只佔人口的1% - 2%。心理學認為，在沒有先兆之下，突然有一股強烈的恐懼或強烈的不適，在短時間內，出現以下症狀：

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只要有以上4項症狀，即代表驚恐突襲。

一般人在首次驚恐突襲發作時，以為自己身體出現狀況及問題，定會感到憂慮。求醫後做足檢查，卻發現一切正常，令當事人更加擔憂害怕。因為怕再度發作，而影響到原本的日常生活習慣，如避開某地方、暫停做某些活動等，甚至形成一個惡性循環。這種不能預知、甚至沒有原因的強烈恐懼，就是驚恐症的開端。

因此有些人可能只試過驚恐突襲，卻未必一定會患上驚恐症；而且一般人不會在同一年發生第二次驚恐突襲，所以不用過於緊張。而因為特定原因而產生驚恐及懼怕感，如幽閉恐懼、廣場恐懼及社交恐懼等，則視為恐懼症的一種，本質上跟驚恐症不同。

同場加映：娛樂圈中過往也有藝人坦言患上驚恐症，其中更不乏知名演員歌手。點擊下圖即睇抗病經歷：











▲ 李珊珊受驚恐症困擾多年，她表示原因是自己性格硬淨。（圖片來源：Instagram）

▲ 她表示：「遇到不如意的事都會一個人自己去頂」加上娛圈壓力大，日子長了情緒就爆煲。（圖片來源：Instagram）

▲ 珊珊更憶述，患病時有次外出被途人指指點點：「乜你依家咁大隻，肥婆咁」令她感到失落。（圖片來源：Instagram）

▲ 但也慶幸得到鄭秀文、古天樂、甘比、林保怡等好友支持，食了藥兩至三年，積極面對情緒病。（圖片來源：Instagram）

▲ 至於發哥周潤發就是在20年前拍完《卧虎藏龍》後，出現失眠、呼吸困難、冒冷汗等症狀，最終才知患上驚恐症。

▲ 醫生向發哥表示，其不安症狀可能由於進軍荷李活所造成，因對自己要求太高所致。後來周潤發學會放鬆心情、放下壓力，並服用抗抑鬱藥，3個月後情況見改善。

▲ 蔡卓妍（阿Sa）曾講過自己為人緊張，小時候一考試就暈，體檢卻無事。（圖片來源：Instagram）

▲ 入行初期阿Sa更試過在家中暈倒，經醫生診斷是驚恐症發作。（圖片來源：Instagram） ▼ 點擊圖片放大 +6 +5

舊創傷致驚恐症

Isaac認為，驚恐突襲就如一種自我防衛機制。「心理學中有一個『戰或逃理論』，在原始時代人類面對洪水猛獸，就有種與生俱來的危機意識，因此會有心跳及呼吸加快的備戰狀態。今時今日我們感到壓力時，亦有相同的反應，但如果身體應付不來就會失控，甚至出現驚恐突襲的徵狀。」

在他的臨床經驗中，發現不少人因為過去經驗而導致驚恐症。「例如曾經歷過創傷事件，未必一定關於死亡，可能是關係及情感上的創傷，如分手、離婚，又或是來自童年陰影、工作及家庭的壓力。當時沒有經過正面處理，將當下感受遏抑，在自我防衛意識薄弱的時候，尤其在重臨舊地時，勾起傷感回憶，發生驚恐突襲。」

反覆來襲極困擾

不少研究發現，女性患者比起男性多出兩倍，Isaac卻覺得因為女性比較正視情緒及表達，而男性可能少作求醫有關。任何年齡的人也會患上驚恐症，他也遇過患病的DSE考生，主要以20多歲年輕人居多，在33歲前病發率亦較高，有機會是因為初出茅廬面對壓力而不懂應付。亦有些患者可能有慢性疾病、或是家族病史引起。

如無緣無故重複出現驚恐突襲，次數頻密，因害怕驚恐突襲而開始改變日常習慣，干擾到正常生活。甚至出現生理上的問題，如失眠、欠缺胃口，社交及工作亦受影響，就要立即求醫或尋求專業人士協助。

來襲時深呼吸紓緩

很多時在電影中見到有人氣喘窒息，會用一個紙袋幫助呼吸，原來並非是為了吸入更多氧氣或二氧化碳，而是讓患者視覺上見到紙袋一脹一縮，自己仍然有呼吸，令情緒穩定下來，但卻並非最好的解決辦法。

Isaac教我們使用一個「接地技巧」，是源自靜觀的方法，透過五官來進行。口訣為「54321」，用眼睛望5件物件，並在心中默念物件的名稱、用手去觸摸4件物件、用耳朵辨識3種聲音、用鼻聞兩種氣味及用舌頭去感受一種味覺。這方法令人的思想回到現在當下，穩定非理性的自己。

而最簡單及最有效的方法，還是控制呼吸。他說：「很多人也不懂得深呼吸，其實中間要停頓，呼出的時間比吸入更長，可以謹記吸氣4秒，閉氣停住7秒，然後才呼氣8秒。這樣才能夠調節及掌控呼吸，讓情緒慢慢冷靜下來。不需要任何道具，而且人人能做，亦是最重要的方法。」

長遠而言，驚恐症也可以根治的。Isaac說生活工作平衡是相當重要，花多點時間發掘興趣及做運動，在重大壓力下也懂得如何去應對。對於過去經歷過創傷的人，如果直到現在仍影響生活、工作及睡眠等，就一定要正視，主動尋找心理輔導及精神科醫生求助，得到藥物或認知行為治療。「時間不會沖淡一切，反而會變成一種遏抑，因此一定要解決及處理。」

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本港疫情未止，經過長達半年的抗疫下，市民的生活及工作環境都有大轉變，出現抗疫疲勞及精神壓力。《TOPick診症室》嘉賓臨床心理學家黃沛霖指，疫情及社會環境下出現更多焦慮的情況，一些呼吸練習或肌肉放鬆練習則有助舒緩壓力和焦慮情況。

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記者：張頌婷