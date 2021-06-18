【靚太安樂窩】$50萬打造1400呎工業風機鋪屋企　淘寶公仔機+街機+氣墊球枱享家庭樂

▲ 有網民把自己的家打造為工業風機鋪屋企，猶如Party Room。

近日有網民在Facebook分享她為1400呎村屋裝修的經歷，她把屋企改造為夢寐以求的工業風機鋪，放了不同的經典遊戲機。帖文一出，引來網民讚賞及熱議，表示想參觀她的家。

該網民昨天（17日）在淘寶開心Share Facebook群組分享她的單位裝修的成品，客廳擺放了夾公仔機、街機、氣墊球枱等等，加上工業風的設計，相當吸引！她在帖文表示淘寶也有好東西，

淘寶其實真係有好多好野架，呢度我就淘左13件係度，品味既野就見人見智啦！

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TOPick訪問該網民A小姐，她喜愛工業風同特別玩意，於是參考網上或餐廳設計，設計這單位。單位採用黃光燈飾，水泥紋磚牆及地板，又增添鐵子銅的金屬元素，營造工業風。

$1萬淘寶13傢俬及遊戲機

在工業風的裝修基礎下，A小姐淘寶了一些同類風格的傢俬點綴屋企，例如單人特色梳化椅，金屬酒吊櫃、胡桃夾子擺設、燈飾及燈飾路軌、金屬地圖掛牆裝飾等等。

另外，A小姐的家人喜歡打機，因此增設了不同的遊戲機，平時可與家人在家玩遊戲，享受家庭樂。她淘寶了多款經典遊戲機，例如夾公仔機、街機、氣墊球枱等等。

街機有特色又可當擺設。

屋企比較多公仔，本身想淘飾物櫃放公仔，便索性淘夾公仔機可以儲物又可以玩。

淘寶費用連運費約$1萬，A小姐淘大型傢俬時選用「淘派集運」公司，而細件傢俬則選用「多寶集運」公司。她覺得集運過程簡單，跟一般集運一樣，只是不會搬上樓，只送到地下門口。

朋友：好像去了Party Room

裝修後，A小姐感到十分滿意，夢寐以求的Dream House呈現眼前。而她的朋友到訪時也嘆為觀止，形容好像去了Party Room。

當A小姐分享新裝修到社交平台，網民都紛紛讚好，表示很喜歡屋企有大型經典遊戲，不過亦有網民覺得整體感覺混亂。

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工程詳情

整個工程約2個月，包括翻新2個洗手間、全屋牆身油漆、磚及傢俬，工連料約50萬。

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記者：王芷瑩