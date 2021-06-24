【屯馬綫6月27日通車啦！】率先掌握通車優惠及新站賣點

說起九龍城區，固然有令人回味的老香港情懷及惹味泰國菜，但過往只有路面交通，經常塞車又難找位泊車，令不少人卻步……隨著屯馬綫於6月27日正式通車，兼增設了「土瓜灣」及「宋皇臺」兩個新港鐵站，將鐵路服務伸延至九龍城區，以後無論去港島、九龍東，甚至新界東、西都十分快捷！相信能為這個自成一角的社區注入更多活力！

全港最長鐵路綫 四通八達

隨着港鐵屯馬綫全綫通車，「土瓜灣」和「宋皇臺」兩個新車站將粉墨登場，並經何文田站連接屯馬綫一期及西鐵綫，成為全港最長的鐵路綫。屆時乘客由烏溪沙出發不用轉綫便可直通屯門，配合沿綫6個轉綫站接駁現有4條鐵路綫，將為大家帶來更快、更便捷的出行選擇。

屯馬綫車程一覽



屯馬綫把鐵路服務伸延至九龍城區，大大縮減各區前往土瓜灣及宋皇臺的交通時間；以九龍東為例，從觀塘站乘搭屯馬綫前往宋皇臺站只需19分鐘車程！此外，屯馬綫亦為乘客帶來更多直達的乘車路綫選擇。

屯馬綫通車優惠

除了令乘客的行程更快、更直接，港鐵亦為乘客帶來多項新綫通車優惠，讓大家節省更多！

另外，上水/烏溪沙 — 尖東全月通加強版、港鐵都會票以及早晨65折優惠，同樣會覆蓋至宋皇臺及土瓜灣站！希望大家搭得多同樣慳更多！



註:上水/烏溪沙 — 尖東全月通加強版更覆蓋至何文田站。以上優惠適用於屯馬綫全綫通車後。

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宋皇臺及土瓜灣兩大新站駕到

隨著鐵路服務伸延至九龍城區，必能改善區內居民的出行體驗，同時為舊社區注入新生命！不知道大家對土瓜灣和九龍城兩個新港鐵站又有多少認識呢﹖

宋皇臺站—你知道唔知道？

你知道唔知道？原來宋皇臺站出口之一可直通九龍城南角道，簡直是各位泰菜迷的福音！此外，宋皇臺站地下行人隧道四通八達，設有多個出入口連接啟德發展區、世運道及宋王臺花園等區內不同地點，方便乘客前往不同目的地。

▲ 宋皇臺站地下行人隧道網路完善，設有多個出入口通往區內不同地點。 B出口可通往「小泰國」九龍城，以後想食泰菜就更方便！

▲ 宋皇臺站寬闊明亮，並有不少文化藝術作品，十分舒適。

土瓜灣站—你知道唔知道？

你知道唔知道？原來土瓜灣站除了改善區內交通，亦承載著區內街坊的集體回憶，是新舊交融的社區車站。此外，長方型的車站設計令不同出入口更接近區內主要位置，如馬頭圍道、落山道及江蘇街等， 使市民出入更便利。

▲ 長方型的土瓜灣站四端各設出入口，讓巿民前往土瓜灣區的不同位置。而土瓜灣站的車站藝術「家」就如同一個時光囊，與大家分享一個個街坊們的生活故事。

新站設施及服務大升級

為了讓大家能有耳目一新的乘車體驗，宋皇臺站及土瓜灣站均增添了不少新設施及服務。

1) 輕鬆掌握列車車廂情況

相信大家都喜歡鬆動舒適的乘車環境，屯馬綫月台上的乘客資訊顯示屏將新增下一班列車車廂情況功能，乘客可因應紅、黃、綠三色標示了解車廂載客情況，預先前往其他較少人的車廂，以後就不用做「沙甸魚」啦！

2) 購票服務更靈活自主

新站均設有升級版售票機，為乘客帶來更靈活自主的購票服務。乘客除可透過升級版售票機購買單程車票及為八達通增值，亦可以現金或八達通購買上水/烏溪沙 — 尖東全月通加強版及港鐵都會票。

3) 流動服務隊x智能機械人

如在使用新車站時遇到疑難，可向在車站及車廂不同位置當值的流動服務隊求助。此外，兩個新站內的智能機械人亦可協助乘客處理票務上的簡單問題、提供行程資訊、廣播安全訊息，以及以環保技術清潔車站。

想知更多新站設施同服務，馬上去片！

（資料及相片由客戶提供）