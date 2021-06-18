【星二代】林盛斌跟吳若希分享愛女暖心舉動　Bob含淚：女兒覺得我是英雄【有片】

▲ 林盛斌（Bob）跟吳若希（Jinny）分享與女兒的相處。

吳若希（Jinny）近月忙於經營其YouTube Channel，先後找來麥美恩、蔡嘉欣及林盛斌（Bob）前來分享生活心得，吸引不少粉絲觀看。

最近獲邀的林盛斌跟吳若希大談子女經，Bob透露女兒曾在自己失落之時安慰他，含淚指女兒令他很感動。

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Bob失意時女兒安慰

Jinny和Bob談到小朋友如何改變其人生觀時，Bob大爆一件約8至10年前的難忘事件。

當時Bob的長女霏霏僅約3歲，他說：「在工作時遇上很大衝擊以致很不開心，內心鬱了很久很久。回想起有天很感觸，那時我垂頭喪氣，然後霏霏走過來慰問我，我跟她說爸爸不開心被人欺負，霏霏說『唔緊要啦』並走過來擁抱着我，她續說『我哋錫你咪得』，之後我的眼淚就癲了。」

他又謂：「當時哭到令他們害怕，因為這件事鬱在心內很久，那一刻我明白自己並非孤獨一個，有真心支持我的Fans。」

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女兒認為父親是英雄

作為公眾人物的Bob又談到名人父母對小朋友的影響，他指近日遇到一件令他很感動的事，「我的女兒很厲害，她們開始有社交平台，我覺得她們很『生性』。有時候社交平台上會留有一些很Mean、很負能量、很有攻擊性的說話，女兒會跟我說『爸爸，有些不喜歡你的人在你的社交平台留言，寫了一些不好的句孕，覺得爸爸很樣衰，看見都想嘔。」

Bob問霏霏如何回答她，「她說『我不知道你有多靚仔，但在我心目中我爸爸很靚仔。』我覺得很好，亦有問二家姐有否遇到，並會教她不用理會，她會回覆『我不覺得我爸爸是壞人，他是我們心目中的英雄。』」

Bob說到眼淚也流下，他續說：「當可能有些人覺得你是垃圾，而她們會覺得你是一個英雄，即我的父親是英雄。很多人不明白我們需要面對一些壓力，但小朋友們原來會這樣守護你，我有時會想這份工作會否影響到她們呢？到底她們會否說甚麼或受甚麼影響呢？不過幸好她們對我是正面的。」

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