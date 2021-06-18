【結婚煩惱】港女結婚母親無買金器給未來女婿　私下出錢代送：大家開心

▲ 一名港女指母親未有為未婚夫準備金器，擔心男家會因此感到不悅，遂向網民求助。

在傳統中式婚禮，長輩都會送贈金器給新人，表達祝福和心意。一名港女在網上發文，指母親收到禮金後，買了龍鳳鈪予自己作為嫁妝，但沒有準備金器給其未婚夫，擔心男家會因此感到不悅。為免出現尷尬情況，最後她決定私下出錢代母親買金器給未婚夫。

擔心沒以金器回禮會令男家不悅

有女網民在網上討論區「親子王國」發文，表示自己即將與男友結婚，母親在收到6萬元禮金後，花了約4萬元購買龍鳳鈪給自己作為嫁妝。事主表示，禮金金額是她與未婚夫商討而定，原意是希望母親買完金飾後，「仲可以有錢剩自己袋」。

事主指母親原本未有打算買金器給未來女婿，惟她得知未來老爺和奶奶有準備龍鳳鈪和「金豬牌」予自己，亦買了金頸鍊和手鍊給未婚夫，令她擔心如未有以金器回禮，男家會感到不悅，遂向網民請教：

其實我媽係咪需要買呢？我怕男友同奶奶唔開心咋，但又唔知係咪必須。

網民：各處鄉村各處例

帖文一出引來網民熱烈回應，網民對於女家是否需要以金器回禮各有看法。有人認為傳統上無此做法，「傳統無需要」、「無聽過外母要買金俾女婿，我媽亦無買」、「唔一定要送」。

不過亦有網民建議，如果預算充足可以考慮買金器予未婚夫，「如果手頭鬆動，送金器俾女婿大家開心」、「一對新人下跪斟茶，兩個都有禮物皆大歡喜」。點擊查看更多網民留言：

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由於預算有限，事主不希望母親再花費為未婚夫購買金器，在收集網民意見後，為避免尷尬情況發生，事主決定自己出錢代母親準備金器送給未婚夫，

唔知男家點諗，又唔想媽失禮，如果送咗少啲煩惱，大家又開心都啱嘅。當自己暗地裡送咗份禮俾未來老公，又可以幫媽媽拎番啲面子。

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責任編輯：王明芳