【涉違限聚】陳淑莊涉酒吧聚會被控違限聚令　裁判官裁定罪名不成立

▲ 陳淑莊涉酒吧聚會被控違限聚令，裁判官裁定罪名不成立。（經濟日報資料圖片）

前公民黨議員陳淑莊與香港中小企食店聯盟召集人林瑞華，涉去年4月初在旺角酒吧內聚會，被票控參與受禁羣組聚集，酒吧負責人則被票控營運受禁羣組聚集地方等兩傳票控罪。3人經審訊後，酒吧負責人今（18日）被裁定就作為餐飲業務負責人在指明期間內未有遵從食物及衞生局局長指示罪罪成，罰款5,000元，另陳淑莊及林瑞華就限聚令罪名不成立。

涉案被告為陳淑莊（49歲）、林瑞華（36歲）及酒吧負責人陳偉才（32歲）。陳淑莊及林瑞華分別否認1項參與受禁羣組聚集傳票控罪。陳偉才則否認未有遵從食物及衞生局局長指示，及營運受禁羣組聚集進行的地方共2張傳票。

傳票控罪指，陳淑莊及林瑞華於2020年4月2日至3日，在旺角大南街一間酒吧內，無合理辯解而參與受禁群組聚集。陳偉才則被控於4月1日至4日容許某人進入酒吧，而沒有為該人量體温及容許多於4人同坐一桌；及沒有合理辯解而營運有受禁群組聚集的地方，並明知而容許該聚集進行。

辯方早前陳詞指，當晚被告與業界在酒吧內商討應對「禁酒吧令」，該聚集是為防疫故應獲限聚令豁免，又指4名控方證人涉跟蹤林瑞華和陳淑莊，其證供並不可信。

控方陳詞則稱 即使營業中的酒吧有「落半閘」或貼上「私人」字樣，仍然屬於法例所指的公眾地方。酒吧屬公眾地方，會議不獲法例豁免。

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記者：陳卓欣