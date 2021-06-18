《糖街製片廠》入圍烏甸尼電影節　蘇皓兒楊柳青歎無緣行紅地毯

▲ 《糖街製片廠》

葛民輝、蘇皓兒、楊㚹青等主演《糖街製片廠》，剛被「意大利烏甸尼電影節」官方選中入圍，成為其中一套於歐洲、北美及亞洲城市作巡迴上映的港片，讓海外觀眾認識港產片的嶄新面貌。

導演劉翁笑言讓外地觀眾感受香港恐怖片驚得好笑，感動又好驚獨有玩法：「今次在歐洲上映製作好認真，電影放映時將配上意大利語字幕。『香港國際電影節』協會亦幫拍了宣傳短片，以視像方式跟當地觀眾見面。」

他指恐怖懸疑片沒區域、文化界限，反而著重氣氛、效果、化妝造型等，而《糖街製片廠》由荷里活級數的特技化妝師操刀，相信不會失禮。可惜因疫情未能去感受歐洲影壇盛事。

女主角之一蘇皓兒對於入圍國際影展感到驚喜，坦言無法赴意大利行紅地毯相當失望：「作為一個演員，可以行國際影展紅地毯，機會不多。今年疫情不能去，很不開心！不過知道自己作品可以代表香港，是好威水，希望香港上映時有好成績，對自己和公司都有交代。」

▲ 蘇皓兒未能出席。

為電影犧牲容貌的另一位女主角楊柳青，戲中爛面上陣，笑説：「我的特技化妝認真程度連自己都不認得！我懷疑觀眾看完電影都未必知道誰是楊柳青！不過有機會代表香港電影去參與國際級影展，是演員光榮，知道付出有回報。以前香港好多電影在外地影展攞獎，到我們這一輩，更加要付出十倍努力，再為香港影壇揚威海外。」

