【狠父殺女】疑無法接受前妻新戀情報復　狠爸落藥殺兩女海底1000米棄屍

▲ 狠爸落藥殺兩名年幼女兒。

子女不是父母的報復工具！西班牙一名男子疑為報復前妻，竟對2名年幼女兒狠下毒手，殺人後更把遺體丟入大海，其中6歲大女的遺體在1000米海底下尋獲，但涉案男子和1歲幼女仍下落不明。

綜合外媒報道，37歲男子Tomas Antonio Gimeno離婚後，疑無法接受前妻交了新男友，為報復而對親生女兒狠下毒手。他在4月27日把6歲大女Olivia和1歲細女Anna接走，並把她們帶到自己家中。前妻當晚去接兩女兒時，發現沒有人應門。

Gimeno和前妻多次致電對方，其中一次Gimeno警告前妻，以後再也見不到孩子了。在晚上7時半左右，有目擊者見到Gimeno獨自前往當地碼頭，並帶著手提箱和袋子上船，但不見兩名女兒蹤影。

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發現大女遺體

直至6月10日，調查人員在加那利群島附近海域中，發現細女Anna的氧氣瓶、羽絨被和嬰兒汽車座椅，其後以深海機械人搜索，在約深1000米海底下尋獲一個用船錨綁住的運動袋，打開發現是屍體，經過屍檢後證實是大女Olivia的遺體。

警方在附近發現另一個運動袋，但裡面沒有任何東西。他們亦找到Gimeno的船，不過船上空無一人，警方懷疑Anna很可能已遇害。

警方後來在Gimeno的家中搜證，發現有鎮定劑和肌肉鬆弛劑等藥物施打的痕跡，初步估計Gimeno在家中下藥殺害女兒後，再把2人放在運動袋中，然後丟入大海棄屍，目前警方仍在搜尋Anna和Gimeno的下落。

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責任編輯：王明芳