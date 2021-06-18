【酒店Staycation】KKday限時優惠   3折預訂奕居每位$1,318起包早餐及消費額

▲ Studio 80豪華山景房，面積約850呎，相當寬敞。（相片來源：KKday）

臨近暑假，最近各大五星級酒店推出新一輪極抵Staycation優惠搶客。TripAdvisor香港酒店排名居首的奕居（The Upper House），經KKday預訂住宿套餐快閃優惠，即日起一連10日，可享低至3折優惠價，每位只須HK$1,318即可入住，更包早餐及用餐消費額。

▲ 部份Studio 80房間設有海景，景觀開揚。（相片來源：KKday）

是次KKday獨家限時優惠只需$2,768（已包10%服務費），套餐保證升級入住Studio 80豪華山景房，連新開頂樓餐廳Salisterra雙人豐盛早餐及$900用餐消費額。住客更可免費享用房間內Maxi-Bar、爆谷及觀看電影。於生日或紀念日入住，酒店更會送上慶祝禮遇。

▲ 頂樓餐廳Salisterra景觀一流，住客可以此享用雙人早餐。（相片來源：KKday）

是次快閃更加開「星級奕居 - 養生旅程」住宿套餐，只需$5,170，2人入住海景奕居套房、Salisterra早餐外，更包括雙人體驗各60分鐘房內按摩療程。另亦設Studio 70海景客房包$1,100用餐消費額、海景奕居套房包$2,200用餐消費額等不同住宿套餐可供預訂。

▲ 奕居客房的純白浴缸配落地玻璃美景，是住客必影的打卡位。（相片來源：KKday）

【KKday獨家3折】The Upper House住宿優惠

優惠期：即日起至6月25日23:59

可選擇入住日期：2021年7月1日至9月30日

預訂網址：https://bit.ly/3gDrKIe



記者：張頌婷