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【酒店Staycation】KKday限時優惠   3折預訂奕居每位$1,318起包早餐及消費額

休閒消費 11:31 2021/06/18

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

Studio 80豪華山景房，面積約850呎，相當寬敞。（相片來源：KKday）

臨近暑假，最近各大五星級酒店推出新一輪極抵Staycation優惠搶客。TripAdvisor香港酒店排名居首的奕居（The Upper House），經KKday預訂住宿套餐快閃優惠，即日起一連10日，可享低至3折優惠價，每位只須HK$1,318即可入住，更包早餐及用餐消費額。

部份Studio 80房間設有海景，景觀開揚。（相片來源：KKday）

是次KKday獨家限時優惠只需$2,768（已包10%服務費），套餐保證升級入住Studio 80豪華山景房，連新開頂樓餐廳Salisterra雙人豐盛早餐及$900用餐消費額。住客更可免費享用房間內Maxi-Bar、爆谷及觀看電影。於生日或紀念日入住，酒店更會送上慶祝禮遇。

頂樓餐廳Salisterra景觀一流，住客可以此享用雙人早餐。（相片來源：KKday）

是次快閃更加開「星級奕居 - 養生旅程」住宿套餐，只需$5,170，2人入住海景奕居套房、Salisterra早餐外，更包括雙人體驗各60分鐘房內按摩療程。另亦設Studio 70海景客房包$1,100用餐消費額、海景奕居套房包$2,200用餐消費額等不同住宿套餐可供預訂。

奕居客房的純白浴缸配落地玻璃美景，是住客必影的打卡位。（相片來源：KKday）

【KKday獨家3折】The Upper House住宿優惠
優惠期：即日起至6月25日23:59
可選擇入住日期：2021年7月1日至9月30日
預訂網址：https://bit.ly/3gDrKIe
 

記者：張頌婷

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