【新冠疫苗】消息：再多一批復必泰疫苗今晨由德國付運抵港

▲ 消息：再多一批復必泰疫苗今晨由德國付運抵港。（經濟日報資料圖片）

本港今個星期起下調新冠疫苗接種年齡至12歲至15歲人士，至昨日共已接種逾308萬劑，有逾103萬人接種首劑復必泰，接種次劑人數則達72.2萬人。消息指，再有一批復必泰疫苗今日(18日)早上由德國付運抵港。

政府上周四（10日）公布將復必泰疫苗接種年齡下限，降至12至15歲青少年，上周五早上9時許起網上預約，本周一已開展於24間疫苗接種中心接種。當局又料最快6月21日，可安排接送部分學校附近到疫苗接種中心。詳情請見【下一頁】

港府日前首次公布疫苗嚴重異常事件保障基金，至6月10日已獲74宗的申請，獲批保障金的3宗個案，涉及速發嚴重過敏反應、住院治療及貝爾面癱個案，合共發放的保障基金總額45萬元。詳情請見【下一頁】

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡