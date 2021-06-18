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【新冠疫苗】消息：再多一批復必泰疫苗今晨由德國付運抵港

社會 11:16 2021/06/18

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

消息：再多一批復必泰疫苗今晨由德國付運抵港。（經濟日報資料圖片）

本港今個星期起下調新冠疫苗接種年齡至12歲至15歲人士，至昨日共已接種逾308萬劑，有逾103萬人接種首劑復必泰，接種次劑人數則達72.2萬人。消息指，再有一批復必泰疫苗今日(18日)早上由德國付運抵港。

政府上周四（10日）公布將復必泰疫苗接種年齡下限，降至12至15歲青少年，上周五早上9時許起網上預約，本周一已開展於24間疫苗接種中心接種。當局又料最快6月21日，可安排接送部分學校附近到疫苗接種中心。詳情請見【下一頁

港府日前首次公布疫苗嚴重異常事件保障基金，至6月10日已獲74宗的申請，獲批保障金的3宗個案，涉及速發嚴重過敏反應、住院治療及貝爾面癱個案，合共發放的保障基金總額45萬元。詳情請見【下一頁

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記者：陳正怡

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