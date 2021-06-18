【N無津貼】津貼至首次公屋編配終止　關注劏房組織指剝削輪候者3次揀樓權利

▲ 津貼至首次公屋編配終止，關注劏房組織指剝削輪候者3次揀樓權利。（資料圖片）

《施政報告》早前提出為期3年的現金津貼試行計劃，政府將由今年7月起向「N無住戶」按月發放現金津貼，直至其獲首次編配公屋為止，料可惠及約9萬個住戶，首年度會發放15億元津貼。房屋署昨指將在6月底發出約9萬份申請表，寄給在7月底或之前已輪候公屋超過3年的住戶。

全港關注劏房召集人鄧寶山表示，樂見政府推行措施，但合資格申領者不涵蓋非長者一人公屋申請者，認為計劃嚴重不足，無助紓緩市民輪候公屋等候時間太長的問題，因為一人申請者的輪候時間不會少過家庭申請，亦正面對租金壓力。

他又指，津貼只發放至申領人首次公屋編配為止並不合理，變相剝削輪候公屋人士3次揀樓的權利，認為應發放至申領人上樓才結束，因首次配屋未必能揀選心儀的單位，仍需要租住私樓或劏房中，面對的生活壓力仍十分大。

他認為，當局可放寬申領津貼者應為輪候公屋超過3年住戶的要求，明白政府以上樓承諾期作為申領津貼的指標，但津貼設立的目的為了紓緩輪候者的生活壓力，指申領要求可放寬至2年，甚至取消相關規定，或以停止發放「N無津貼」作補漏措施。

全港非長者一人公屋申請者數目約10萬，鄧寶山稱，相關人士現時大多受惠「N無津貼」，惟新計劃未被涵蓋，對生活無疑是百上加斤。有意見指單身人士輪候公屋時間最少10年，若津貼申請資格涵蓋他們，需要金額所費不少，鄧寶山認為，當局有必要檢討非長者單身人士的計分制和配額制，反問輪候時間超過10年是否合理政策，指出相關人士面對同樣生活壓力時，沒有津貼資助，當局亦沒有補漏措施，形容當局需要思考。

鄧寶山補充，現時市場較高質素的劏房每月租金需要7至8千元，形容津貼「有，好過沒有」，但不能資助申領人的租金支出。他又指出，劏房租賃規管條例未落實，擔心津貼計劃推出時，劏房業主會乘機加租。

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記者：陳麗娜