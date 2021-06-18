  • 31°C
香港時間 : 2021618日 (週五) 12:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【N無津貼】津貼至首次公屋編配終止　關注劏房組織指剝削輪候者3次揀樓權利

社會 11:18 2021/06/18

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

津貼至首次公屋編配終止，關注劏房組織指剝削輪候者3次揀樓權利。（資料圖片）

《施政報告》早前提出為期3年的現金津貼試行計劃，政府將由今年7月起向「N無住戶」按月發放現金津貼，直至其獲首次編配公屋為止，料可惠及約9萬個住戶，首年度會發放15億元津貼。房屋署昨指將在6月底發出約9萬份申請表，寄給在7月底或之前已輪候公屋超過3年的住戶。

全港關注劏房召集人鄧寶山表示，樂見政府推行措施，但合資格申領者不涵蓋非長者一人公屋申請者，認為計劃嚴重不足，無助紓緩市民輪候公屋等候時間太長的問題，因為一人申請者的輪候時間不會少過家庭申請，亦正面對租金壓力。

他又指，津貼只發放至申領人首次公屋編配為止並不合理，變相剝削輪候公屋人士3次揀樓的權利，認為應發放至申領人上樓才結束，因首次配屋未必能揀選心儀的單位，仍需要租住私樓或劏房中，面對的生活壓力仍十分大。

他認為，當局可放寬申領津貼者應為輪候公屋超過3年住戶的要求，明白政府以上樓承諾期作為申領津貼的指標，但津貼設立的目的為了紓緩輪候者的生活壓力，指申領要求可放寬至2年，甚至取消相關規定，或以停止發放「N無津貼」作補漏措施。

全港非長者一人公屋申請者數目約10萬，鄧寶山稱，相關人士現時大多受惠「N無津貼」，惟新計劃未被涵蓋，對生活無疑是百上加斤。有意見指單身人士輪候公屋時間最少10年，若津貼申請資格涵蓋他們，需要金額所費不少，鄧寶山認為，當局有必要檢討非長者單身人士的計分制和配額制，反問輪候時間超過10年是否合理政策，指出相關人士面對同樣生活壓力時，沒有津貼資助，當局亦沒有補漏措施，形容當局需要思考。

鄧寶山補充，現時市場較高質素的劏房每月租金需要7至8千元，形容津貼「有，好過沒有」，但不能資助申領人的租金支出。他又指出，劏房租賃規管條例未落實，擔心津貼計劃推出時，劏房業主會乘機加租。

同場加映，年輕老師失聲揭聲帶長繭，專家指熱敷按摩頸部助聲帶放鬆：

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

【現金津貼】當局稱津貼非租金資助　只為紓緩輪候公屋者生活壓力
15:58 2021/06/17
【現金津貼】當局稱津貼非租金資助　只為紓緩輪候公屋者生活壓力
【N無津貼】政府7月起向「N無住戶」發放現金津貼　最多每月3900元【附申請資格】
15:22 2021/06/17
【N無津貼】政府7月起向「N無住戶」發放現金津貼　最多每月3900元【附申請資格】
【就業情況】工聯會調查指62%受訪者失業或開工不足　促發放失業津貼
16:27 2021/06/17
【就業情況】工聯會調查指62%受訪者失業或開工不足　促發放失業津貼

你可能感興趣

【現金津貼】當局稱津貼非租金資助　只為紓緩輪候公屋者生活壓力
15:58 2021/06/17
【現金津貼】當局稱津貼非租金資助　只為紓緩輪候公屋者生活壓力
【N無津貼】政府7月起向「N無住戶」發放現金津貼　最多每月3900元【附申請資格】
15:22 2021/06/17
【N無津貼】政府7月起向「N無住戶」發放現金津貼　最多每月3900元【附申請資格】
【就業情況】工聯會調查指62%受訪者失業或開工不足　促發放失業津貼
16:27 2021/06/17
【就業情況】工聯會調查指62%受訪者失業或開工不足　促發放失業津貼
壓力 公屋 房屋署 配額 劏房 香港 施政報告

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶