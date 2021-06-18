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【自家浸梅酒】iamhungry 網站推出首次外銷鳥取紅映梅+清酒DIY梅酒套裝   588元減至398元限時優惠【附訂購連結】

休閒消費 11:56 2021/06/18

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

鳥取縣的廣岡農場每年限量種植紅映梅，確保保持其高質素。(鳥取縣觀光交流局提供)

又是一年一度日本梅當造期，這幾年潮興自家釀梅酒，香港人尤其鍾情用日本梅浸酒。由松露女王Esther Au開設的iamhungry 網站，今夏首次和日本鳥取縣合作，推出當地人最愛的紅映梅及清酒品牌來港，組合成「鳥取紅映梅 (1千克) X 梅津酒造清酒(1.8升)」DIY套裝($398)。

梅津酒造用自家的清酒來浸紅映梅，6個月便可飲用。 (鳥取縣觀光交流局提供)

此梅如其名，當漸趨成熟時，梅外皮染上的那一抹紅，猶如女士的腮紅。難怪當地人愛以紅映梅浸釀梅酒，因為除了能嘗到酒香之外，兼可同時欣賞到梅的漂亮外觀。此梅核細肉多見稱，酸度適中，適合製作梅乾、梅酒。
今次到港的成品是由當地的廣岡農場悉心栽種，今年只出產1噸，因為農場要確保梅樹健康，而且過往只供縣內銷售。Esther 補充說今次可以優惠價推出，全因鳥取縣觀光交流局支持，每一套裝內有500克紅映梅皆由他們贊助。

此酒造的歷史亦相當悠久，用來釀酒的水是從當地著名無污染「大山」的流水。(鳥取縣觀光交流局提供)

有靚梅後，都需要有好酒。所以同樣選取了當地歷史悠久的梅津酒造的清酒，以鳥取縣產山田錦米及米麴經發酵、過濾而成，並無添加任何水、酒精，稱得上是最純粹的清酒。用它來浸梅，6個月可收成，酒精度約12%，即使不加冰也很易入口。
梅津酒造也大方地公開其釀製梅酒的配方如下：
‧清酒  1.8升
‧梅     1千克
‧冰糖  800克
‧瓶子  4 升
把材料全部加入釀6個月即可飲用。
 
訂購詳情：
請Click入以下訂購連結，需於6月25日及26日(周五及六)親到網店地址取貨「九龍灣宏開道15號九龍灣工業中心509室」。(付款填寫資料時，送貨方式選「寄運」，送貨地址填寫「自取」便可)。

撰文：郭秀芳

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