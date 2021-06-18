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【周末好去處】疫情下以佛法解鬱開悟　遊東蓮覺苑兼賞常霖法師禪藝展

休閒消費 13:04 2021/06/18

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

東蓮覺苑是香港法定古蹟，當中有不少故事。

跑馬地除了有馬場和豪宅，在山光道還有這個古色古香的建築群－－東蓮覺苑。雖然它今天進行保育復修工作，外觀為防塵布和竹棚所蓋，但內部的建築細節仍堪供玩味。

跑馬地東蓮覺苑為香港法定古蹟，呈中式建築特色，但現在因保育外觀為防塵布所蓋，要看到這「全相」可能要待明年。(相片來源︰東蓮覺苑)

香港法定古蹟 東蓮覺苑

東蓮覺苑為香港獨一無二的佛教歷史建築，於1935年落成，由何東爵士夫人張靜蓉（法號張蓮覺）本著弘法利生、興學育才理念而興建。寺院收藏豐富佛學經典及歷史文物，一磚一瓦均是故事，訪客猶如進入了時光隧道，東蓮覺苑更於2017年獲政府刊憲列為香港法定古蹟，備受肯定。

東蓮覺苑的行政總監吳志軒博士表示，

張蓮覺30年代選址於跑馬地，是與這區的墳場發展有關。當年這裏有天主教墳場，張蓮覺就想在此建立一所佛教寺廟，有別於山林而在城市內的。當時時局混亂，她認為失學的女性需要幫助，就在此開辦寶覺學校，免費教育清貧女童。

寶覺學校的辦學宗旨是教育清貧女童，幫助窮苦學生。(相片來源︰東蓮覺苑)

斜坡上的般若船  逆水行舟

東蓮覺苑為港島上第一所佛教寺院，由建築師馮駿設計，並由靄亭法師指導表達佛教法義的建築細節。寺院的地則形如箭鏃，外型儼如一艘巨船，蘊含大乘佛教度眾生到彼岸的法義，並呈現飛簷、斗栱、琉璃瓦頂等傳統中式建築設計。大殿入口供奉了彌勒佛及韋馱菩薩，前者笑面迎人，地板是由印有花紋的水磨石組成。

吳志軒說，

由入口層層遞進連接到大殿，中間是一座像橋的樓梯，象徵從此岸到彼岸，也似斜坡上的般若船，逆水行舟。

到了大殿，格局竟似教堂般呈長形而高挑縱深，兼有歐洲的彩色玻璃，下邊則有師父們的午課誦經聲，吳志軒表示︰「留意一下這是石屎構造，但表達中式的建築傳統，有回紋的天花圖案，相當獨特。」 而大殿上則有張學友所書「慈雲覆幬」的橫匾，是他在1934年訪港時贈予張蓮覺的。

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典雅瑰麗　海棠玻璃

步上樓梯，途中看到一些彩色玻璃大窗戶，以淺藍、粉黃為主色調的海棠玻璃，窗框則由木和鐵製成，保養尚算得宜。穿過樓梯便到達祖先堂，內裏放滿先人牌位，供家屬追思。上有何東爵士及夫人張蓮覺的畫像，其地板設計是迴紋的寶相花，相當典雅。

大殿上則有張學良所書「慈雲覆幬」的橫匾。 (相片來源︰東蓮覺苑)

東蓮覺苑去年起通過苑方自資和發展局資助，針對大雄寶殿主樓進行保育復修工作，預計2021年第4季完成第一階段工作，包括瓦頂、屋簷、牆身及窗戶的維修保育。適逢東蓮覺苑辦學90周年，現時寺院有限度對外開放，亦有提供網上導賞，詳情可在此處瀏覽。

東蓮覺苑
地址：跑馬地山光道15號
電話：2572 2437

「人生如紡織」  展現禪機哲理  

另外，南豐紗廠在6月份亦有個「紡如人生 — 常霖法師禪藝展2021」，亦與佛理相關，有空不妨「參悟」一番。常霖法師出道前為香港著名攝影大師葉青霖，這次呼應紗廠的歷史主題，將紡織的元素放進展覽中。

作品以一條由不同物料編織成的製作，仿如人生，在展架上從頭到尾彎彎曲曲、高低起伏地貫穿多幅充滿禪意的攝影及大字作品，藉展品帶出的禪意訊息，引領觀眾把日常生活與佛法禪修融合起來。

常霖法師藉著是次藝術展覽，以簡拙的作品來呈現禪的美學，反映事物原來的本質和樣貌，時刻都在不斷變化，根本沒有所謂的完美或不完美。 

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展覽由陳廷驊基金會呈獻，其團隊指出常霖法師用簡單易明的手法，融合生活化的例子，將抽象而艱澀的人生命題一語道破。為配合這禪藝展，南豐紗廠與各藝術單位共同舉辦了一系列以「禪」為題的工作坊，大家除可於展覽期間的周末於紗廠參與「編織體驗」及「畫大字工作坊」，亦可同時參加「陶禪工作坊」，透過專注一雙手的觸感，了解活在當下，另有「頌缽聲頻感官放鬆之旅」、「靜心禪繞體驗課」及「日本和諧粉彩體驗，透過頌缽聲、禪繞及和諧粉彩感受如何在生活當中禪修，佛系式的心靈釋放，你又可有興趣？ 

紡如人生—常霖法師禪藝展2021
日期︰即日至7月4日
時間: 10am至7pm 
地點: 南豐紗廠紗廠坊（荃灣白田壩街45號）
活動網站在此

紡如人生活動一覽
禪修導賞︰逢星期六日及公眾假期 12pm至130pm、2pm至330pm，免費參加    
頌缽聲頻感官放鬆之旅︰6月26日　3pm至4pm、4pm至5pm　南豐紗廠M層，按金$80
靜心禪繞．體驗課︰6月27日 2pm至330pm 南豐紗廠M層，按金$80    
「森之心靈」x日本和諧粉彩︰7月3 日 2pm至4pm　南豐紗廠M層，按金$80        

記者︰馮柏偉

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