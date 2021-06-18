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【新冠肺炎】倘本港零本地感染持續至下周一　澳門指有條件磋商放寛兩地出入境措施

社會 11:32 2021/06/18

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澳門當局指，若本港零本地感染持續至下周一，有條件磋商放寛兩地出入境措施。（資料圖片）

截至昨日為止本港已連續10天沒有出現本地個案。澳門新聞局昨日（17日）表示，若本港連續14天沒有本地個案，才有條件磋商放寛港澳兩地的出入境措施，換言之若本港零本地感染者的情況持續至下周一（21日），則可與澳門當局商討通關細節。

澳門當局指，對於會否放寛與鄰近地區出入境的安排，會繼續與香港及廣東進行磋商，以及對疫情的發展作出風險評估。對於有意見要求延長48小時核酸的時間，也會與廣東保持緊密磋商。

至於與香港方面，至今已連續10天沒有出現本地個案，但要放寛港澳兩地的出入境措施，前提是要連續14天沒有本地個案，才有條件進行下一步的詳細磋商。

疾病預防控制中心傳染病防制暨疾病監測部梁亦好昨日於記者會上強調，即使日後有機會實施放寛出入境措施，也需按循序漸進的方式進行，包括接種疫苗的人士出入境可否放寬隔離時間，或措施開始時會否有人員數量限制等，均需再與香港方面作詳細商討；但直至目前當局亦未有任何定案，倘有進一步的消息會適時公佈。

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記者：陳麗娜

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