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【調教你MIRROR】Lokman曾想放棄隊長身份　楊樂文崩潰爆喊：好掛住以前的自己【有片】

娛樂 12:59 2021/06/18

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《調教你MIRROR》Lokman曾想放棄隊長身份，崩潰爆喊：「好掛住以前的自己！」

ViuTV昨晚（17日）播出的《調教你MIRROR》，以MIRROR的隊長Lokman（楊樂文）作為主軸，跳舞出身的Lokman因為有責任感、最讓經理人花姐（黃慧君）放心，而被選為隊長，但隊長身份卻成為Lokman的壓力來源，於節目中向導師梁祖堯崩潰落淚：「好掛住以前的自己。」

現年31歲的Lokman由《全民造星》參賽至今，一直給人有責任心、安穩的感覺，讓隊員絕對的信任，所以當花姐打算組成男子偶像團隊MIRROR時，亦決定讓Lokman擔任隊長的重要角色。

花姐坦言Lokman最讓她放心，所以忽略了他的感受。（節目截圖）

Lokman由有火至反落

不過隊長這個身份慢慢成為了Lokman的壓力來源，於昨晚播出的《調教你MIRROR》中，花姐向節目導師阿祖透露，Lokman由當初一個「有火」的隊長，變成曾經想完全放棄做MIRROR隊長的人。

花姐又指Lokman曾告訴她，過去的自己曾經是個火爆的人，因為傷害到別人而反省，成為了現在的他，但卻覺得現在的Lokman過得並不開心。

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Lokman直言隊長的身份讓他不能好好享受舞台。（節目截圖）

花姐提到：「在12個男生中，Lokman是最讓我放心的人，從來只有我給他問題，而不會替他解決問題。後來他不開心，開始跟我有點爭執，他覺得我只照顧其他隊員、經常不理會他，當下才記得原來我也要照顧他。因為在我心中，是Lockman照顧我們，無想過原來他也需要被照顧，有心事要一起分享和分擔。」

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Lokman的演技獲得一致的好評。（節目截圖）

同時亦因為Lokman身為一隊偶像派組合的隊長，對於要長期保持靚仔、正經形象，覺得不開心。花姐得知此事後，開始不再將重擔放在他身上，亦知道Lokman喜歡演戲，會盡力幫他爭取更多不論大小的演出機會。

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Lokman在電影中找回自己當年的影子。（《狂舞派3》劇照）

花姐為Lokman爭取機會

Lokman亦坦言現在的他不能享受在舞台上的時間，以及他身為隊長的身份：「可能有太多壓力令我不能享受這個身份，令我失去了好多感覺，我不懂得從中去找一些開心的事去滿足。這次宿營的好處就是令我們不停去思考，可能還未找到，但不停思考總會讓我逐少逐少的拼湊回來。」

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Lokman除了跳舞，亦非常熱愛演戲。（節目截圖）

節目的尾段播出阿祖與Lokman的真情剖白，阿祖分享自己的經歷，透露小時候的他是個真誠的人，但經歷不同的傷害之後，變成了一個脾氣不好的人，最後找到了當中的平衡，才成就了今日大家眼中的他，阿祖對Lokman說：「你要保持那個火爆的人的能量，同時要保持現在那種謙卑。」

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阿祖在節目中與Lokman談心。（節目截圖）

楊樂文懷念過去自己

一向樂觀開朗的Lokman一臉認真，指最近看到自己主演的電影《狂舞派3》時有種好深刻的感受，看到鏡頭那個熟悉又陌生的感覺，有點掛念以前的自己，然後他開始失聲落淚：「我好掛住以前無拘無束的那度力，不知為何自己會把它收起、掉低。想很多東西都不理，不現會別人感受的那種自由奔放，那種力就是推動我行前的力。」

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Lokman忍不住落淚。（節目截圖）

而阿祖則表示，如果Lokman不喜歡現在的自己，只會將自己跟以前推得更遠，希望他能籍此擁抱現在，並給他勇氣，說他能夠成為一個開心的隊長。

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另外，本集亦找來《狂舞派》的導演黃修平擔任嘉賓，點評12位成員的演技，從中挑選了Lokman、姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）和Tiger（邱傲然）晉級，再與演員鍾雪瑩演繹另一場戲份，最後由Lokman勝出，奪得「最佳演繹獎」。

曾與Lokman合作的黃修平導演對其表演十分滿意。（節目截圖）

阿祖大讚Lokman演技由內到外，完全不像是個舞蹈員出身的演員。而隊友AK（江𤒹生）與Alton（王智德）亦讚Lokman演繹得非常有生活感，是個能令對手感到舒服的演員。Lokman得獎後直指自己很喜歡演戲，很開心在享受演出的過程同時能夠得到獎狀，對他來說是個肯定。

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同場加映：MIRROR演唱會片段

撰文 : TOPick柴犬出動

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