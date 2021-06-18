  • 32°C
香港時間 : 2021618日 (週五) 13:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】何君堯憂本港運動員國際場合出醜　倡簽署承諾書防違國安法

社會 12:19 2021/06/18

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

建制派議員何君堯指出不希望有香港運動員在國際場合出醜，故建議政府要求運動員簽署承諾書，提醒他們不應表達政治訴求，否則可能違反港區國安法。（資料圖片）

東京奧運因新冠肺炎疫情延後一年，定於今年7月23日揭幕。政府宣布，已成功斥資購入東京奧運電視轉播權，立法會民政事務委員會今日（18日）討論轉播安排及本地運動員出戰詳情。有議員關注本地運動員過去曾在比賽場上宣示政治理念，民政事務局局長徐英偉表示，大部分本地運動員十分專業，相信他們知道運動及政治理應分開。

民政事務局局長徐英偉表示，截至昨日，香港運動員已取得32項東京奧運及24項殘奧運的參賽資格。而港府早前購入東京奧運的轉播權，政府會全數支付播映權的費用，但參與的廣播機構須承擔提供不少於900小時的奧運賽事節目工作等，並且承擔各項宣傳推廣節目的一切製作費用。

徐英偉表示，政府已獲得5間持有電視牌照的廣播機構的支持，包括電視廣播有限公司（TVB）、香港電視娛樂有限公司（ViuTV）、奇妙電視有限公司（開電視）、香港有線電視有限公司（CableTV），以及電訊盈科媒體有限公司（NowTV）並就轉播賽事及轉播安排達成協議，參與的機構須承擔以下6項工作，並且承擔各項宣傳推廣節目的一切製作費用。

  • 各機構須合共在免費電視頻道上提供不少於900小時的奧運賽事節目，以及在收費電視頻道上提供不少於2 000小時的奧運賽事節目
  • 播放所有香港運動員出戰的奧運賽事
  • 所有在收費電視頻道上提供的東京奧運轉播節目，有關的廣播機構亦須在他們的網上平台上，免費供所有市民觀看
  • 適度播映東京殘疾人奧運會的賽事和精華
  • 製作指定時數宣傳東京奧運／殘奧會，和推動本地體育發展的節目。宣傳方面的節目須在有關盛事舉行前播出，而推動本地體育發展的節目則要持續12個月
  • 提供東京奧運及殘奧會的片段（例如精華片段）供政府使用

多名議員在會上關注如何處理香港運動員在奧運上進行反政府行為，其中，建制派議員何君堯指出不希望有香港運動員在國際場合出醜，故建議政府要求運動員簽署承諾書，提醒他們不應表達政治訴求，否則可能違反港區國安法。

徐英偉回應指相信大部分運動員十分專業，認為他們了解運動與政治應分開。體育專員楊德強補充，運動員在出發前需要閱讀相關指引，而指引已列出政治訊息不應帶進運動場及表達政治訴求；又表示如違反相關指引或有停賽等處分。

相關報道：

【東京奧運】政府已成功斥資購入東京奧運轉播權　交由5間電視台免費播放。詳情即看：【下一頁】

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

相關文章

【東京奧運】5間電視台組團分工聯合採訪　體育專員料東奧會如期舉行
16:26 2021/05/16
【東京奧運】5間電視台組團分工聯合採訪　體育專員料東奧會如期舉行
【東京奧運】石偉雄預告以李世光跳衝擊跳馬獎牌　背印奧運五環紋身激勵自己
19:00 2021/05/27
【東京奧運】石偉雄預告以李世光跳衝擊跳馬獎牌　背印奧運五環紋身激勵自己
【東京奧運】何詩蓓歐鎧淳領軍破女子混合接力港績　勢為港再奪東奧入場券
18:37 2021/05/30
【東京奧運】何詩蓓歐鎧淳領軍破女子混合接力港績　勢為港再奪東奧入場券
【東京奧運】多國專家包括許樹昌籲強制東京奧運參加者接種疫苗　否則不應舉辦
13:26 2021/06/03
【東京奧運】多國專家包括許樹昌籲強制東京奧運參加者接種疫苗　否則不應舉辦
【東京奧運】霍震霆：約9成運動員已接種新冠疫苗　賽會暫未要求強制打針
14:02 2021/06/03
【東京奧運】霍震霆：約9成運動員已接種新冠疫苗　賽會暫未要求強制打針
【東京奧運】舉行《明星運動會》宣傳東奧　曾志偉率TVB藝員出席誓師大會
19:03 2021/06/11
【東京奧運】舉行《明星運動會》宣傳東奧　曾志偉率TVB藝員出席誓師大會
【明星運動會】崔建邦率領TVB藝人打擂台　李君妍關嘉敏決鬥爭做拳后
18:03 2021/06/15
【明星運動會】崔建邦率領TVB藝人打擂台　李君妍關嘉敏決鬥爭做拳后
【東京奧運】香港劍擊隊派4男4女出戰東奧　張家朗江旻憓領銜爭牌
20:32 2021/06/16
【東京奧運】香港劍擊隊派4男4女出戰東奧　張家朗江旻憓領銜爭牌
【東京奧運】江旻憓苦練操肌擺脫傷患困擾　秘密練新招「弗爆」出戰東奧
23:34 2021/06/16
【東京奧運】江旻憓苦練操肌擺脫傷患困擾　秘密練新招「弗爆」出戰東奧
【東京奧運】劍擊隊新體能教練注入新動力　張家朗劍指男花團體賽前四
13:26 2021/06/17
【東京奧運】劍擊隊新體能教練注入新動力　張家朗劍指男花團體賽前四

你可能感興趣

【東京奧運】5間電視台組團分工聯合採訪　體育專員料東奧會如期舉行
16:26 2021/05/16
【東京奧運】5間電視台組團分工聯合採訪　體育專員料東奧會如期舉行
【東京奧運】石偉雄預告以李世光跳衝擊跳馬獎牌　背印奧運五環紋身激勵自己
19:00 2021/05/27
【東京奧運】石偉雄預告以李世光跳衝擊跳馬獎牌　背印奧運五環紋身激勵自己
【東京奧運】何詩蓓歐鎧淳領軍破女子混合接力港績　勢為港再奪東奧入場券
18:37 2021/05/30
【東京奧運】何詩蓓歐鎧淳領軍破女子混合接力港績　勢為港再奪東奧入場券
奧運會 港區國安法 國安法 徐英偉 運動場 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 電視台 運動

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶