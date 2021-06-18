【東京奧運】何君堯憂本港運動員國際場合出醜　倡簽署承諾書防違國安法

▲ 建制派議員何君堯指出不希望有香港運動員在國際場合出醜，故建議政府要求運動員簽署承諾書，提醒他們不應表達政治訴求，否則可能違反港區國安法。（資料圖片）

東京奧運因新冠肺炎疫情延後一年，定於今年7月23日揭幕。政府宣布，已成功斥資購入東京奧運電視轉播權，立法會民政事務委員會今日（18日）討論轉播安排及本地運動員出戰詳情。有議員關注本地運動員過去曾在比賽場上宣示政治理念，民政事務局局長徐英偉表示，大部分本地運動員十分專業，相信他們知道運動及政治理應分開。

民政事務局局長徐英偉表示，截至昨日，香港運動員已取得32項東京奧運及24項殘奧運的參賽資格。而港府早前購入東京奧運的轉播權，政府會全數支付播映權的費用，但參與的廣播機構須承擔提供不少於900小時的奧運賽事節目工作等，並且承擔各項宣傳推廣節目的一切製作費用。

徐英偉表示，政府已獲得5間持有電視牌照的廣播機構的支持，包括電視廣播有限公司（TVB）、香港電視娛樂有限公司（ViuTV）、奇妙電視有限公司（開電視）、香港有線電視有限公司（CableTV），以及電訊盈科媒體有限公司（NowTV）並就轉播賽事及轉播安排達成協議，參與的機構須承擔以下6項工作，並且承擔各項宣傳推廣節目的一切製作費用。

各機構須合共在免費電視頻道上提供不少於900小時的奧運賽事節目，以及在收費電視頻道上提供不少於2 000小時的奧運賽事節目

播放所有香港運動員出戰的奧運賽事

所有在收費電視頻道上提供的東京奧運轉播節目，有關的廣播機構亦須在他們的網上平台上，免費供所有市民觀看

適度播映東京殘疾人奧運會的賽事和精華

製作指定時數宣傳東京奧運／殘奧會，和推動本地體育發展的節目。宣傳方面的節目須在有關盛事舉行前播出，而推動本地體育發展的節目則要持續12個月

提供東京奧運及殘奧會的片段（例如精華片段）供政府使用

多名議員在會上關注如何處理香港運動員在奧運上進行反政府行為，其中，建制派議員何君堯指出不希望有香港運動員在國際場合出醜，故建議政府要求運動員簽署承諾書，提醒他們不應表達政治訴求，否則可能違反港區國安法。

徐英偉回應指相信大部分運動員十分專業，認為他們了解運動與政治應分開。體育專員楊德強補充，運動員在出發前需要閱讀相關指引，而指引已列出政治訊息不應帶進運動場及表達政治訴求；又表示如違反相關指引或有停賽等處分。

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記者：曾卓鋒