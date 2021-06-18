【誤殺同事】6旬保安員斬死上班5天新同事囚10年　法官指重犯風險高

▲ 6旬保安員斬死上班5天新同事囚10年，法官指重犯風險高。

沙田濾水廠保安員上班5天後，遭同事以斬柴刀斬傷頭部及後頸，頭顱幾乎被斬斷，涉案同事早前否認謀殺罪受審，及後被陪審團裁定誤殺罪成，今（18日）於高等法院被判囚10年。法官判刑時指，本案是一宗悲劇，死者事前僅認識被告數天，他並沒有做錯任何事招致殺人之禍。報告指被告的重犯風險高，尤其在感到焦慮和盛怒的時候，或會對身邊的人造成嚴重傷害。

涉案被告章美德（61歲）被控於2018年8月5日，在香港謀殺59歲死者吳崇禧。被告早前承認誤殺罪，惟不獲控方接納，最終陪審團經審訊後，裁定被告誤殺罪成。

法官今判刑時指，本案是一宗悲劇，死者事前僅認識被告數天，他並沒有做錯任何事招致殺人之禍，而死者的女兒亦因此痛失父親。根據被告的心理及精神報告，法官指被告的重犯風險高，尤其在感到焦慮和盛怒的時候，或會對身邊的人造成嚴重傷害，因此他必須遠離利器及武器，被告亦在毫無預警下殺害死者，對死者沒有同理心。

法官又指，被告本來願意承認誤殺罪，但不獲控方接納，因此他現時被裁定誤殺罪成，仍可獲三分一的刑期扣減，加上被告於事發後留在現場，報警求助，並向警方坦承自己的行為，因此法官決定以判囚15年為起點，經減刑後，決定判刑被告入獄10年，法官並希望被告會繼續接受心理及精神治療。

案情指，死者於2018年8月1日於沙田濾水廠履新，並於案發當晚與被告一同當值，惟兩人於保安室內發生爭執，被告從更衣室內取出一把斬柴刀折返，並斬傷死者的頭部及後頸，被告其後自行報警指他殺害了同事。

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記者：楊詠渝