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【周末好去處】東薈城名店倉逾40個文創社企進駐　現場音樂表演享受慢活周末

休閒消費 11:42 2021/06/21

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場內靈聽森林木系藝術裝置，探索自然療癒之聲。（商場提供）

東薈城名店由即日起至7月4日連續3個周末，特别呈獻首個大型戶外市集「出走市集‧自然森活」，聯同超過40個本地原創品牌和小店，帶來一系列具本土特色的文創商品、有機食品和精緻手作飾品等。場内同時設有3大巨型木系擴音藝術裝置、手工藝工作坊、現場音樂表演及美食獎賞，探索大嶼山自然氣息，享受慢活周末；更聯同太古基金，透過「信望未來」計劃旗下的社區項目「營造東涌」，發放200個「綠野靈感」工作坊名額予區内弱勢社群及少數族裔免費參與，一同分享手工藝的樂趣。

40個本土品牌將設置「潮藝森活」及「自然森活」主題攤位，包括手工藝品、香薰、有機健康食品、手作糖果等，還有一系列以大嶼山名物為設計概念的主題精品，包括大澳蝦醬、纜車及大佛等；來自大嶼山的社企如大澳非茂里TAIOFEIMAOLI、離島婦聯OIWA等，亦爲是次市集打造的手作精品，手工細膩且極具巧思，同時饒具意義。不妨趁周末與三五知己漫遊出走市集！

青木商店EWood Lifestyle：聯手日本陶藝師合作設計，以大自然為靈感的香港手工陶瓷品牌，致力將手造陶器「溶入」城市生活中。

（商場提供）

COLE COOL：由設計師 Cole Chung 於 2016 年創立，致力將藝術和自然透過前衛而線條俐落分明的設計融入現代時尚，表達鼓勵大家去體驗和感受生活，尋找真我的信息。

（商場提供）

再續衣櫥ReWardrobe：本地upcycle小眾時裝品牌，運用修復和再造及加工技巧巧妙更新衣料，推動香港時尚產業永續性，並向大眾帶出環保與時尚可並存，美感與新舊無關的觀念。

NEBU：由年青人所創立的新創企業，主營獨特口味且富香港特色的手工糖果及無糖甜品，如雪花酥、鳥結糖等。全線糖果每日香港新鮮製造，你可以放心食用。

（商場提供）

Sillycat.傻貓：店主曾到訪意大利深造吹製和燈工玻璃玻璃技藝，將於市集爲你呈獻一系列獨一無二的精巧玻璃製品，由耳飾、香薰瓶以至家居擺設，均能令你為之着迷。

香港盲人輔導會盲人工廠：盲人工廠於1963年成立，致力為殘疾人士提供多元化的訓練，協助他們發揮潛能，融入社區。商品包括簡易小盆栽、擴香石和手工皂，全部均由殘疾人士親手製造，實用美觀同時極具意義。

（商場提供）

綠野靈感 工作坊，體驗慢活手作之趣。（商場提供）

記者：李越樺

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